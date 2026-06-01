«Спартак» сообщил об уходе российского защитника

Центральный защитник Никита Чернов официально покинул «Спартак».
Красно-белые объявили об его уходе в связи с истечением срока контракта.
«Вместе со «Спартаком» Чернов выиграл Кубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны. Благодарим Никиту за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в пресс-релизе.
- В феврале 2022 года «Спартак» купил Чернова у «Крыльев Советов».
- Его статистика в столичной команде: 80 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Спартака»