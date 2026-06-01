«Спартак» получит предложение по Барко

«Индепендьенте» в ближайшее время сделает официальное предложение «Спартаку» по полузащитнику Эсекьелю Барко.

Аргентинский клуб хочет арендовать футболиста на 1 год с опцией выкупа.

Переговоры по Барко идут уже почти месяц. Осуществление сделки по переходу футболиста в клуб из Авельянеды выглядит сложным, но не невозможным.