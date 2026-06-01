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«Спартак» получит предложение по Барко

1 июня, 12:33
20

«Индепендьенте» в ближайшее время сделает официальное предложение «Спартаку» по полузащитнику Эсекьелю Барко.

Аргентинский клуб хочет арендовать футболиста на 1 год с опцией выкупа.

Переговоры по Барко идут уже почти месяц. Осуществление сделки по переходу футболиста в клуб из Авельянеды выглядит сложным, но не невозможным.

  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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Источник: страница Rojo De Locura в соцсети X
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (20)
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ScarlettOgusania
1780308353
у аргов нет финансовых ресурсов, чтобы что-то дельное предложить Барко, в команде 2-3 игрока с ЗП больше 0,5 лимона баксов, а у Барко ЗП пока 2,5 лимона евро...🤑 агент у Барко слабый, не в ту степь лыжи навострил...🤣 по большому счету, ни в одной команде Барко не играл столь значительной роли, как в Спартаке, ему бы своими мозгами надо думать, а не агента слушать...😇
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Цугундeр
1780311081
Инндепен...,куда говорите пойти?)
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Anton1969
1780311229
Если отдадут Барко, эти будет тупейшее решение!!!
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alefreddy
1780311608
4 ляма предложили а он не хочет так продайте его и на эти бабки найдите не хуже.Насильно он играть не будет
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alp
1780311647
если у спама заберут Барко то следующий сезон они кончат на 10-12 месте
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NewLife
1780312460
Всегда, когда идут переговоры по серьезному контракту, вокруг возникает агентский салют холостыми.
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R_a_i_n
1780313686
Скорее всего Барко хочет на Родину. Нужно искать прямо сейчас равноценную замену, либо сильнее!
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САДЫЧОК
1780313894
Всё правильно, к сожалению агент делает.
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Дубина
1780318328
Утятина газпромовская))
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