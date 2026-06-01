«Спартак» получит предложение по Барко

«Индепендьенте» в ближайшее время сделает официальное предложение «Спартаку» по полузащитнику Эсекьелю Барко.
Аргентинский клуб хочет арендовать футболиста на 1 год с опцией выкупа.
Переговоры по Барко идут уже почти месяц. Осуществление сделки по переходу футболиста в клуб из Авельянеды выглядит сложным, но не невозможным.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
Источник: страница Rojo De Locura в соцсети X