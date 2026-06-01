«Зенит» подготовил контракт для игрока «Локомотива»

«Зенит» активизировался в переговорах по трансферу полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

Петербургский клуб уже подготовил для потенциального новичка контракт на пять лет.

Зенитовцы поспорят за игрока с «Краснодаром», который ранее предлагал за него 4 миллиона евро, но получил отказ.