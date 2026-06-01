«Зенит» подготовил контракт для игрока «Локомотива»

«Зенит» активизировался в переговорах по трансферу полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.
Петербургский клуб уже подготовил для потенциального новичка контракт на пять лет.
Зенитовцы поспорят за игрока с «Краснодаром», который ранее предлагал за него 4 миллиона евро, но получил отказ.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 7 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»