Радимов назвал серого кардинала «Динамо»: «История довольно-таки спорная»

Владислав Радимов порассуждал о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо» и непотопляемости спортивного директора клуба Желько Бувача.

– При Шварце было довольно-таки неплохо, поэтому они решили, наверное, вернуться к этому.

– Но ведь Шварц тоже не выигрывал титулов, не имеет опыта победителя и вот это все...

– Согласен. Разве мы можем сказать, что Карпин слабее Шварца? Нет, конечно.

Но «Динамо» выбирает тот шаг, который уже был, дают Шварцу довести до конца. И в одну реку можно войти дважды, тут не вижу проблемы, сколько примеров в мировом футболе мы знаем.

По поводу титулов тоже соглашусь, но сколько лет «Динамо» уже без них? Мне кажется, надо выбрать единую цель, какое-то единое движение, направление, которое будет способствовать всему этому.

Потому что для этого все есть – воспитанники, состав, база, стадион, болельщики.

– И Желько Бувач, с которым вновь продлили контракт, что вызвало много неоднозначных мнений...

– Да вообще вот это сложная история. Он так давно работает, меняются тренеры, всех вокруг обвиняют, обвиняют Карпина, Гусева, Личку, но только не Бувача. История довольно-таки спорная.

Недавно Ибрагимович в роли советника руководства «Милана» аж подрался с Массимилиано Аллегри, обсуждая кандидатуру третьего вратаря!

А Бувач везде как-то тихо, спокойно, тише воды, ниже травы. И опять его продлили... Хотя традиционно, если что-то не идет, эти должности в клубах меняются. Но для «Динамо», видимо, это главная фигура.