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  • Радимов назвал серого кардинала «Динамо»: «История довольно-таки спорная»

Радимов назвал серого кардинала «Динамо»: «История довольно-таки спорная»

1 июня, 19:28
1

Владислав Радимов порассуждал о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо» и непотопляемости спортивного директора клуба Желько Бувача.

– При Шварце было довольно-таки неплохо, поэтому они решили, наверное, вернуться к этому.

– Но ведь Шварц тоже не выигрывал титулов, не имеет опыта победителя и вот это все...

– Согласен. Разве мы можем сказать, что Карпин слабее Шварца? Нет, конечно.

Но «Динамо» выбирает тот шаг, который уже был, дают Шварцу довести до конца. И в одну реку можно войти дважды, тут не вижу проблемы, сколько примеров в мировом футболе мы знаем.

По поводу титулов тоже соглашусь, но сколько лет «Динамо» уже без них? Мне кажется, надо выбрать единую цель, какое-то единое движение, направление, которое будет способствовать всему этому.

Потому что для этого все есть – воспитанники, состав, база, стадион, болельщики.

– И Желько Бувач, с которым вновь продлили контракт, что вызвало много неоднозначных мнений...

– Да вообще вот это сложная история. Он так давно работает, меняются тренеры, всех вокруг обвиняют, обвиняют Карпина, Гусева, Личку, но только не Бувача. История довольно-таки спорная.

Недавно Ибрагимович в роли советника руководства «Милана» аж подрался с Массимилиано Аллегри, обсуждая кандидатуру третьего вратаря!

А Бувач везде как-то тихо, спокойно, тише воды, ниже травы. И опять его продлили... Хотя традиционно, если что-то не идет, эти должности в клубах меняются. Но для «Динамо», видимо, это главная фигура.

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
  • Бувач работает в клубе с февраля 2020 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Радимов Владислав Бувач Желько Шварц Сандро
Комментарии (1)
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Hector вернулся
1780335074
Буланов чеши на свалку! В Динамо сами разберутся кого оставить и кого назначить. Везде свой клюв заснёт.
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