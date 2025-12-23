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Желько Бувач
Желько Бувач
Босния и Герцеговина
13 сентября 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
17 августа
1
Радимов назвал серого кардинала «Динамо»: «История довольно-таки спорная»
1 июня
2
Фото
«Динамо» продлило контракт с Бувачем
26 апреля
Гурцкая раскрыл, кто в «Динамо» отказался от позиции второго тренера
7 января
«Динамо» не смогло вернуть бывшего тренера
2025.12.23 16:56
5
«Динамо» приняло важное решение по Бувачу
2025.12.21 11:03
1
Назван трансфер «Динамо» при Карпине, против которого был Бувач
2025.12.09 17:12
1
Карпин требует усилить четыре позиции в «Динамо»: «Для этого ему надо убрать Бувача»
2025.11.04 14:48
17
Еще один руководитель может уйти из «Динамо»
2025.10.03 11:50
5
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин
2025.08.11 14:26
4
Не все в «Динамо» рады назначению Карпина
2025.06.16 21:25
6
«Динамо» рассматривало экс-тренера «Боруссии»
2025.06.06 18:24
1
Стал известен инициатор увольнения Лички из «Динамо»
2025.05.02 00:24
7
Стало известно, кто в «Динамо» решил не продлевать Шунина
2024.07.14 14:40
4
Фото
«Динамо» продлило контракт с экс-тренером «Ливерпуля»
2024.03.01 19:30
В «Динамо» объяснили, почему решили продлить контракт с Лещуком
2024.01.19 09:36
1
В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу
2023.12.11 10:19
«Динамо» может лишиться Бувача
2023.12.05 15:38
В «Динамо» объяснили, для чего продлили контракт с Лаксальтом
2023.10.20 09:18
2
Будущее Бувача, временный тренер и новый главный: инсайдер Карпов – об изменениях в «Динамо»
2023.05.14 22:10
1
Бувач может уйти из «Динамо» после увольнения Йокановича
2023.05.14 19:32
1
«Динамо» извинилось за оскорбления игроков и сотрудников в адрес журналистов
2023.04.04 23:22
Спортивный директор «Динамо» оскорбил журналиста после поражения от «Акрона»
2023.04.04 22:22
4
«Динамо»: «Кресло под Бувачем не качается»
2022.10.09 11:07
Орещук: «Если увольнять Йокановича, то покинуть «Динамо» должен и Бувач»
2022.10.05 22:41
Бувач оценил футбольные качества новичка «Динамо» Дасы
2022.09.07 22:47
Бувач объяснил, зачем «Динамо» подписало 17-летнего серба Майсторовича
2022.08.17 22:42
Бувач объяснил трансфер Карцева в «Динамо»
2022.08.12 21:08
1
Бувач объяснил, почему «Динамо» купило Фернандеса
2022.07.26 15:51
1
Бувач: «Йоканович поможет «Динамо» сделать следующий шаг»
2022.06.17 22:43
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1
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