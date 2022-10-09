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Желько Бувач
Главные новости
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
2
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
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Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
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В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
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22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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21:44
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3
21:35
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Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
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Желько Бувач
Тренер
Имя
Желько
Фамилия
Бувач
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
13 сентября 1961
Статистика
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Статьи
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Боруссия
1
1
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
22.10.2013
Арсенал
1 : 2
Боруссия
9 октября 2022
11:07
«Динамо»: «Кресло под Бувачем не качается»
5 октября 2022
22:41
Орещук: «Если увольнять Йокановича, то покинуть «Динамо» должен и Бувач»
7 сентября 2022
22:47
Бувач оценил футбольные качества новичка «Динамо» Дасы
17 августа 2022
22:42
Бувач объяснил, зачем «Динамо» подписало 17-летнего серба Майсторовича
12 августа 2022
21:08
Бувач объяснил трансфер Карцева в «Динамо»
1
26 июля 2022
15:51
Бувач объяснил, почему «Динамо» купило Фернандеса
1
17 июня 2022
22:43
Бувач: «Йоканович поможет «Динамо» сделать следующий шаг»
1
15 июня 2022
00:58
«Динамо» возглавит Йоканович, потому что Бувач настаивал на иностранном тренере. Он не желал влияния агентов тренеров-россиян
4
29 мая 2022
17:16
Бувач: «Я остаюсь в «Динамо» на следующий сезон»
21 мая 2022
14:59
Бувач останется в «Динамо» («Чемпионат»)
3
14 мая 2022
17:21
Директор «Динамо» Бувач – перед матчем с «Локомотивом»: «Будет легкая игра!»
2 января 2022
17:25
Приглашение Смолова в «Динамо» – инициатива Шварца и Бувача. Игрок уже созванивался с Ворониным («Матч ТВ»)
10
14 декабря 2021
13:21
Бувач – о продлении контракта: «С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо»
3
12:17
Фото
«Динамо» продлило контракт с Бувачем до 2024 года
4
7 декабря 2021
20:59
«СЭ»: «Динамо» на днях объявит о продлении контрактов со Шварцем и Бувачем до 2024 года
9
6 августа 2021
19:52
Бувач: «Макаров обладает менталитетом победителя»
2
5 июля 2021
13:08
Бувач: «Гагнидзе не боится брать на себя игру. В будущем он будет ключевым игроком «Динамо»
2
27 марта 2021
11:43
Бувач: «Не удивлен тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян»
1 декабря 2020
10:36
Моро: «Все ждали, что я уеду в одну из топ-5 лиг Европы. Бувач изменил мое мышление, и я перешел в «Динамо»
2
23 октября 2020
18:44
Шварц: «Бувач будет принимать участие в тренировках «Динамо»
16 октября 2020
17:34
Бувач: «Не уверен, что лимит на легионеров помогает русским игрокам стать лучше»
25
11:39
Степашин: «Шварц возродит динамовские традиции, которые были еще в Советском Союзе»
9
9 октября 2020
18:47
«Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил руководство клуба не приглашать Бердыева
23
12:59
Бувач: «Даже мысли не было стать главным тренером «Динамо»
1
11:57
Бувач: «В ближайшие дни объявим имя нового тренера «Динамо»
6 октября 2020
10:35
Бувач: «Мы хотели взять Кокорина в «Динамо»
5
29 сентября 2020
10:06
Конов: и.о. тренера «Динамо» станет Кульчий. Новиков может остаться в системе клуба
12
00:28
«СЭ»: «Динамо» во вторник уволит Новикова. И.о. главного тренера станет Бувач
14
18 сентября 2020
11:59
Sport24: Бердыев, Бувач и Парфенов – три кандидата на пост главного тренера «Динамо»
12
2 февраля 2020
12:27
Воронин: «Многие трансферы «Ливерпуля» организовал именно Бувач»
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06.02.2020 21:35
Давно не вспоминали «Динамо». А там: стажировки у Симеоне, помощник Клоппа, вратарь Яшин и Комличенко
Есть ощущение, что дела в клубе налаживаются.
3
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