Карпин требует усилить четыре позиции в «Динамо»: «Для этого ему надо убрать Бувача»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл трансферные планы главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Карпин просит зимнее усиление на позиции правого защитника, опорника, вратаря и крайнего нападающего.

Для этого ему надо убрать Бувача, потому что тот больше никогда на это не даст добро», – сказал Гурцкая.