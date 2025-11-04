Карпин требует усилить четыре позиции в «Динамо»: «Для этого ему надо убрать Бувача»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл трансферные планы главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.
«Карпин просит зимнее усиление на позиции правого защитника, опорника, вратаря и крайнего нападающего.
Для этого ему надо убрать Бувача, потому что тот больше никогда на это не даст добро», – сказал Гурцкая.
- «Динамо» набрало 17 очков в 14 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 5 поражений.
- Команда занимает 8-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера чемпионата – 15 баллов.
- Летом клуб потратил на трансферы 20,7 млн евро.
Источник: «Это футбол, брат!»