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  • Карпин требует усилить четыре позиции в «Динамо»: «Для этого ему надо убрать Бувача»

Карпин требует усилить четыре позиции в «Динамо»: «Для этого ему надо убрать Бувача»

4 ноября 2025, 14:48
17

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл трансферные планы главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Карпин просит зимнее усиление на позиции правого защитника, опорника, вратаря и крайнего нападающего.

Для этого ему надо убрать Бувача, потому что тот больше никогда на это не даст добро», – сказал Гурцкая.

  • «Динамо» набрало 17 очков в 14 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 5 поражений.
  • Команда занимает 8-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидера чемпионата – 15 баллов.
  • Летом клуб потратил на трансферы 20,7 млн евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Бувач Желько Гурцкая Тимур
Комментарии (17)
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Semenycch
1762259776
Как, еще усилить позиции? А не проще недотренера сменить?
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АЛЕКС 58
1762261548
Так требует или просит ?
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neim
1762262379
Проще рыбину убрать. И так уже пол команды сменил, окончательно хочет добить Динамо. Гоните, гоните этого физрука обратно в Ростов, Спартак, Армавир и ещё как можно дальше от футбола !
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Desma
1762263014
"ему надо убрать Бувача"? А что ментами уже сербы рулят?
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FCSpartakM
1762264607
по сути все позиции укомплектованы, кроме вратарской. Чего Валере надо. Любимый опорник есть, Касарес приличный защитник для РПЛ. Напы есть. Биттелло, Гладыш, Нгамале, ну может если в обойму игрока еще, выше уровнем Макарова. Карпуша идет по принципу Станковича. Игры нет, но нужно больше зиккуратов. Сидел Гафин -выгнали ради Валерки. У Бувача тоже мозг есть, чтобы не исполнять каждую прихоть кудряшки Карпью. Вот есть ли яйца у боссов Д -вопрос. По-хорошему, им просто надо признать, что они подверглись общественному хайпу и назначили физрука. Вон и Личка освободился. Уверен, что он бы вернулся обратно. На крайняк Гусев есть на испыталку.
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111Hunter111
1762267972
Все из Ростова?
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САДЫЧОК
1762280245
Нужно усилить одну позицию-тренера!
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Роман-Зубцов-google
1762336973
Центральных защитников надо нормальных !
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