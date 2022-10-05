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    Орещук: «Если увольнять Йокановича, то покинуть «Динамо» должен и Бувач»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поговорил о персоне главного тренера команды Славиши Йокановича.

    «Ошиблись ли с назначением Йокановича? Сейчас рано говорить об этом. Это неправильно. Никто же не знал, что Шварц уйдет. Нельзя говорить, что «Динамо» ошиблись. Йоканович – это кандидатура Бувача, он полностью ее поддержал. Они идут в паре. Сейчас нельзя говорить, что нужно убирать Йокановича.

    Если его и увольнять, то спортивный директор Желько Бувач должен последовать за ним. Но пока этого делать не стоит. Есть время, чтобы все исправить. Чемпионом уже станешь, но есть борьба за бронзу и серебро. Думаю, они сумеют исправить ситуацию», — сказал Орещук.

    • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
    • Ближайший соперник «Динамо» – ЦСКА.
    • Орещук возглавлял спортивный отдел «Динамо» в 2020 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2022 22:41
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