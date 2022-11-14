Славиша Йоканович
Тренер
|Имя
|Славиша
|Фамилия
|Йоканович
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|16 августа 1968
|Имя
|Славиша
|Фамилия
|Йоканович
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|16 августа 1968
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Динамо
|4 : 2
|Химки
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|Динамо
|3 : 2
|Алания
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|ЦСКА
|2 : 1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|23.02.2023
|Крылья Советов
|2 : 1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|01.03.2023
|Динамо
|1 : 1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|05.03.2023
|Динамо
|1 : 0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|11.03.2023
|Краснодар
|3 : 1
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 19 тур