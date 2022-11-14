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    Славиша Йоканович

    Тренер
    Имя Славиша
    Фамилия Йоканович
    Команда Динамо
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 16 августа 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Динамо 4 : 2 Химки Товарищеские матчи
    15.02.2023 Динамо 3 : 2 Алания Товарищеские матчи
    15.02.2023 ЦСКА 2 : 1 Динамо Товарищеские матчи
    23.02.2023 Крылья Советов 2 : 1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала
    01.03.2023 Динамо 1 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала
    05.03.2023 Динамо 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    11.03.2023 Краснодар 3 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2023 Динамо 3 : 3 Оренбург
    12.02.2023 Динамо 4 : 2 Химки
    15.02.2023 ЦСКА 2 : 1 Динамо
    06.02.2023 Динамо 4 : 1 Енисей
    15.02.2023 Динамо 3 : 2 Алания
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