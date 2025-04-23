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Базель
Славиша Йоканович
Славиша Йоканович
Базель
Сербия
16 августа 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Мостовой отреагировал на слова Йокановича, назвавшего его «художником»
2025.04.23 17:50
9
Йоканович высказался о работе Станковича в «Спартаке»
2025.04.22 23:12
1
Йоканович сравнил Карпина и Мостового
2025.04.22 20:56
2
Йоканович ответил, жалеет ли он о работе в «Динамо»
2025.04.22 17:47
Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко рассказала, чем Личка выгодно отличается от Йокановича
2023.07.09 19:03
Пост
Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича
2023.06.14 12:11
6
Зарема: «Динамо» совершило акт суицида. Надеюсь, их тренером станет такой же Йоканович»
2023.06.12 14:54
4
Агент рассказал, в каких странах интересуются Йокановичем
2023.05.31 19:18
1
Макаров заявил, что почувствовал воодушевление после ухода Йокановича из «Динамо»
2023.05.31 14:58
1
«Не хочу никак объяснять ситуацию»: Йоканович – об уходе из «Динамо»
2023.05.29 11:40
«Смешно слушать вратаря, который привозил весь сезон»: Быстров – о словах Лещука про Йокановича
2023.05.25 18:37
3
«Это ужасно»: Слуцкий – о словах Лещука в адрес Йокановича
2023.05.24 10:29
6
Скопинцев: «С Йокановичем мы обыграли «Зенит», «Локо», «Спартак» и ЦСКА – когда такое было?»
2023.05.23 21:48
2
Орещук – Лещуку: «Сказать Йокановичу в спину проще простого, ты скажи ему в глаза»
2023.05.21 12:02
2
Скопинцев: «Йокановичу на прощание стоило пожать руку игрокам «Динамо»
2023.05.21 11:06
1
Лещук: «Йоканович сказал, что Шунин ему более симпатичен и мое время придет после ухода Антона»
2023.05.21 10:01
«Гнусно»: комментатор Андронов – о словах Лещука в адрес Йокановича
2023.05.21 09:16
1
Лещук ответил, «сливало» ли «Динамо» Йокановича
2023.05.20 23:17
Видео
«Подло и мерзко»: Радимов – о словах Лещука в адрес Йокановича
2023.05.20 21:53
1
Лещук: «При Йокановиче у «Динамо» был скучный и непонятный футбол, а Алпатов за неделю нам все объяснил»
2023.05.20 21:13
5
Лещук упрекнул Йокановича в неуважении
2023.05.20 20:06
Лещук ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Йокановича
2023.05.20 19:32
РПЛ. «Динамо» на выезде разгромило «Торпедо» (3:0) в 1-м матче без Йокановича
2023.05.20 18:24
7
«Динамо» объявило о расторжении контракта с Йокановичем
2023.05.19 16:57
2
«Йоканович не заслужил такого отношения»: Мостовой рассказал, кто виноват в провале «Динамо»
2023.05.15 17:56
6
Семин отреагировал на отставку Йокановича с поста тренера «Динамо»
2023.05.15 11:35
Журавель: «Йоканович приехал в «Динамо» получать деньги, но не работать, он забил на все»
2023.05.15 10:37
4
Аршавин высказался об увольнении Йокановича из «Динамо»
2023.05.15 10:20
«Динамо» определилось с новым главным тренером
2023.05.14 20:23
6
1
2
3
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
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