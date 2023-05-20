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    • Лещук ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Йокановича

    Лещук ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Йокановича

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

    • Это была 1-я встреча «Динамо» после отставки главного тренера Славиши Йокановича.
    • До конца сезона команду будет возглавлять Павел Алпатов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

    – Как на команде отразилось отсутствие Йокановича?

    – В целом стало чуть проще. Все раскрепостились. Все понимают требования, которые просит новый тренерский штаб. С ними работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем просто Йоканович.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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