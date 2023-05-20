Лещук ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Йокановича

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).
- Это была 1-я встреча «Динамо» после отставки главного тренера Славиши Йокановича.
- До конца сезона команду будет возглавлять Павел Алпатов.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
– Как на команде отразилось отсутствие Йокановича?
– В целом стало чуть проще. Все раскрепостились. Все понимают требования, которые просит новый тренерский штаб. С ними работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем просто Йоканович.
Источник: «Спорт-Экспресс»