Лещук ответил, что изменилось в «Динамо» после отставки Йокановича

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук дал комментарий после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

Это была 1-я встреча «Динамо» после отставки главного тренера Славиши Йокановича.

До конца сезона команду будет возглавлять Павел Алпатов.

«Динамо» идет в РПЛ 6-м.

– Как на команде отразилось отсутствие Йокановича?

– В целом стало чуть проще. Все раскрепостились. Все понимают требования, которые просит новый тренерский штаб. С ними работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем просто Йоканович.