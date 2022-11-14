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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
2
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
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16:32
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16:27
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16:25
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15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
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15:25
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Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
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13:59
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13:45
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13:37
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В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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Славиша Йоканович - новости
Тренер
Имя
Славиша
Фамилия
Йоканович
Команда
Динамо
Гражданство
Сербия
Дата рождения
16 августа 1968
Статистика
Новости
Статьи
8 апреля
22:09
Главный тренер «Динамо» Йоканович высказался об упущенной победе над «Спартаком»
3
5 апреля
08:52
Радимов дал совет «Динамо», кем заменить Йокановича
5
4 апреля
22:31
Йоканович прокомментировал вылет «Динамо» из Кубка России
4
2 апреля
09:11
Агент Тюкавина предъявил претензии Йокановичу после матч с «Сочи»
3
1 апреля
22:51
Йоканович объяснил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Сочи»
3
20:37
Зарема дала совет «Динамо», кем заменить Йокановича
6
17:58
Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи»
4
17:37
«Динамо» теряет с ним время»: Журавель назвал Йокановича «пассажиром»
1
17:23
«Тяжело играть без тренера»: агент Тюкавина – о «Динамо»
17:11
Директор «Динамо»: «Очень разочарованы поражением от «Сочи». Все вопросы – Йокановичу»
4
18 марта
16:55
Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»
3
15 марта
23:43
Йоканович поделился эмоциями от победы над «Зенитом»
23:02
Йоканович прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Зенита»
4
2 марта
07:48
Йоканович рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче Fonbet Кубка России с «Крыльями Советов»
5
24 февраля
00:26
Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев Советов» в Кубке России
2
15 февраля
20:25
Йоканович отреагировал на смерть отца Овечкина
7 февраля
16:08
Йоканович высказался о влиянии трансферных слухов на Захаряна
2
12:55
Йоканович назвал условие, при котором «Динамо» может купить новичков этой зимой
6 февраля
18:34
Йоканович заявил, что в «Динамо» ощутили землетрясение на сборах в Турции
29 января
19:57
Йоканович: «Россия – европейская страна и ей лучше остаться в УЕФА»
2
18 января
19:40
Главный тренер «Динамо» прокомментировал возможный уход Захаряна из клуба
4
14 ноября 2022
17:32
В «Динамо» рассказали о задачах клуба на сезон-2022/23
13 ноября 2022
22:36
«Месси и Роналду промахивались с пенальти больше». Йоканович – о Фомине
2
6 ноября 2022
22:34
«Динамо» играло лучше». Йоканович – после поражения от «Ростова»
5
1 ноября 2022
14:59
Фомин объяснил, почему Йоканович сделал его капитаном «Динамо»
1
29 октября 2022
17:08
Йоканович прокомментировал разгром «Химок»
2
27 октября 2022
11:19
Йоканович рассказал об амбициях «Динамо»
1
22 октября 2022
22:11
Йоканович прокомментировал волевую победу над «Локомотивом»
08:33
Сазонов прокомментировал слухи о возможной смене тренера в «Динамо»
20 октября 2022
10:45
Лещук: «Со Шварцем было хорошо, но он в Германии, а с нами – Йоканович»
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