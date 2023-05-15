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  • «Йоканович не заслужил такого отношения»: Мостовой рассказал, кто виноват в провале «Динамо»

«Йоканович не заслужил такого отношения»: Мостовой рассказал, кто виноват в провале «Динамо»

15 мая 2023, 17:56
6

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Славиши Йокановича из «Динамо».

«Немного непонятно, почему нельзя было дождаться конца сезона, а потом уже принимать решение по тренеру. Сейчас во всем обвиняют Йокановича, хотя не он принимал все решения и не он выходил на поле.

В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки, а не тренер. Если бы там молодежь была поскромнее, не возвышала себя после двух-трех удачных матчей, не было бы столько проблем.

Думаю, Йоканович не заслужил такого отношения к себе. Ну, посмотрим, кто придет на его место и как он изменит ситуацию», – сказал Мостовой.

  • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
  • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
  • Йоканович возглавлял команду с лета 2022 года – тогда он сменил Сандро Шварца.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Йоканович Славиша Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Эном айс
1684163579
Ух ты. Всё в ёлочку.
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Александр.Т.
1684167031
Видно ч т тренер виноват игры у динамо при нём не было
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zigbert
1684176225
Может Мостовой и прав. Надо было дать доработать Йокановичу оставшиеся 3 игры.
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neim
1684194828
А что он заслужил, медаль на грудь за потерянный год ? Нет, хорошего пинка он заслужил. И не сейчас, а ещё пол года назад, когда уже было видно, что команда топчется на месте, а по весне вообще деградирует. Ещё бы Мостовой был по скромнее, так может и молодёжь динамовская по другому выглядела в его глазах ))).
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SLADE2019
1684216388
Здесь с Мостовым я не соглашусь. На мой скромный взгляд, Динамо затянуло с увольнением Йокановича. Три оставшиеся игры уже ничего не решают. Счастливой ему (тренеру) дороги обратно. Развал командной игры, ни одного нормального, не говоря уже об удачном, приобретения. Это далеко неполный результат деятельности тренера.
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