«Йоканович не заслужил такого отношения»: Мостовой рассказал, кто виноват в провале «Динамо»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Славиши Йокановича из «Динамо».

«Немного непонятно, почему нельзя было дождаться конца сезона, а потом уже принимать решение по тренеру. Сейчас во всем обвиняют Йокановича, хотя не он принимал все решения и не он выходил на поле.

В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки, а не тренер. Если бы там молодежь была поскромнее, не возвышала себя после двух-трех удачных матчей, не было бы столько проблем.

Думаю, Йоканович не заслужил такого отношения к себе. Ну, посмотрим, кто придет на его место и как он изменит ситуацию», – сказал Мостовой.