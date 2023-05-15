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    • «Йоканович не заслужил такого отношения»: Мостовой рассказал, кто виноват в провале «Динамо»

    «Йоканович не заслужил такого отношения»: Мостовой рассказал, кто виноват в провале «Динамо»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Славиши Йокановича из «Динамо».

    «Немного непонятно, почему нельзя было дождаться конца сезона, а потом уже принимать решение по тренеру. Сейчас во всем обвиняют Йокановича, хотя не он принимал все решения и не он выходил на поле.

    В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки, а не тренер. Если бы там молодежь была поскромнее, не возвышала себя после двух-трех удачных матчей, не было бы столько проблем.

    Думаю, Йоканович не заслужил такого отношения к себе. Ну, посмотрим, кто придет на его место и как он изменит ситуацию», – сказал Мостовой.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
    • Йоканович возглавлял команду с лета 2022 года – тогда он сменил Сандро Шварца.

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    Источник: «РБ Спорт»

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