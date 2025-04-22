Йоканович высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил перспективы Деяна Станковича привести «Спартак» к чемпионству.
– В России многих удивило назначение Станковича в «Спартак».
– Деян приехал работать с большой командой, не вижу в этом ничего удивительного.
Это правильный человек в правильном месте. «Спартак» с Деяном бьется за трофеи.
– Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству?
– Никогда не знаешь, что произойдет с этой командой. В этом году у «Спартака» все хорошо, но я не могу предполагать, что будет в конце сезона.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ с 50 очками в 25 турах.
- «Зенит» занимает 2-ю строчку с 53 баллами.
- Лидирует в чемпионате «Краснодар» (55).
Источник: Sport24