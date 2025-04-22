Йоканович высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил перспективы Деяна Станковича привести «Спартак» к чемпионству.

– В России многих удивило назначение Станковича в «Спартак».

– Деян приехал работать с большой командой, не вижу в этом ничего удивительного.

Это правильный человек в правильном месте. «Спартак» с Деяном бьется за трофеи.

– Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству?

– Никогда не знаешь, что произойдет с этой командой. В этом году у «Спартака» все хорошо, но я не могу предполагать, что будет в конце сезона.