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Йоканович высказался о работе Станковича в «Спартаке»

Вчера, 23:12
1

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил перспективы Деяна Станковича привести «Спартак» к чемпионству.

– В России многих удивило назначение Станковича в «Спартак».

Деян приехал работать с большой командой, не вижу в этом ничего удивительного.

Это правильный человек в правильном месте. «Спартак» с Деяном бьется за трофеи.

– Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству?

Никогда не знаешь, что произойдет с этой командой. В этом году у «Спартака» все хорошо, но я не могу предполагать, что будет в конце сезона.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ с 50 очками в 25 турах.
  • «Зенит» занимает 2-ю строчку с 53 баллами.
  • Лидирует в чемпионате «Краснодар» (55).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Йоканович Славиша Станкович Деян
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Комментарии (1)
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Semkrasnodarow
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