Мостовой отреагировал на слова Йокановича, назвавшего его «художником»

Александр Мостовой оценил лестное высказывание Славиши Йокановича в свой адрес.

Экс-тренер «Динамо» сравнил Мостового и Валерия Карпина, охарактеризовав Александра как «лучшего художника на поле».

«Согласен с его сравнением. Творцы всегда выделялись и выделяются. Сейчас их не так много. Так что такое сравнение нормальное. Не зря же у меня прозвище Царь. Просто так же это не дают.

Сам бы я никак не сравнивал свои футбольные качества с Карпиным. Зачем мне это? У каждого своя дорога, каждый по-своему играл.

С кем я только не играл, против кого не играл – все знают, кто такой Мостовой, знают, как он играл. Не зря же все говорят, что Мостовой один из лучших футболистов в истории России.

Когда ты играешь в Европе столько лет, причем как играешь, то такие слова от Йокановича абсолютно нормальны», – считает Мостовой.