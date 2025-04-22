Йоканович сравнил Карпина и Мостового

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вспомнил об игре против Александра Мостового и Валерия Карпина в Испании.

– Сегодня вы много общались с Александром Мостовым. В Испании он был крут?

– Конечно. Я много лет играл против него. Мостовой действительно был одним из лучших российских футболистов в то время.

Это полузащитник с большим набором качеств. Я наслаждался, когда наблюдал за Мостовым на футбольном поле.

– А как вам Карпин?

– Валерий тоже играл прекрасно – но иначе, чем Мостовой. Александр – художник. Карпин был очень хорош, с большим количеством качеств, работоспособный. Александр же меньше работяга, больше творец.

Онопко, кстати, тоже хорошо играл в мое время. А еще Ледяхов, Черышев… Скажу так: в мое время лучшим художником на поле был Мостовой, а лучшим по набору качеств – Карпин.