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Йоканович сравнил Карпина и Мостового

Сегодня, 20:56
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Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вспомнил об игре против Александра Мостового и Валерия Карпина в Испании.

– Сегодня вы много общались с Александром Мостовым. В Испании он был крут?

– Конечно. Я много лет играл против него. Мостовой действительно был одним из лучших российских футболистов в то время.

Это полузащитник с большим набором качеств. Я наслаждался, когда наблюдал за Мостовым на футбольном поле.

– А как вам Карпин?

Валерий тоже играл прекрасно – но иначе, чем Мостовой. Александр – художник. Карпин был очень хорош, с большим количеством качеств, работоспособный. Александр же меньше работяга, больше творец.

Онопко, кстати, тоже хорошо играл в мое время. А еще Ледяхов, Черышев… Скажу так: в мое время лучшим художником на поле был Мостовой, а лучшим по набору качеств – Карпин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Йоканович Славиша Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Ollegator
1745345404
Срочно передайте инфу о вью Мосту. Он будет счастлив "признанию"
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