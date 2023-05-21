Орещук – Лещуку: «Сказать Йокановичу в спину проще простого, ты скажи ему в глаза»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил слова вратаря команды Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера Славиши Йокановича.

«Футболист не имеет права рассказывать публично, каким был тренер и что происходило в команде. А то получается, что за неделю при новом тренере они узнали много нового и как нужно играть в футбол.

А почему вы все молчали, когда было плохо при Йокановиче? Это же было видно. А сказать в спину человеку проще простого, ты скажи ему в глаза. Не знаю, чем руководствовался Игорь, но так делать нельзя, не имеет права профессионал так высказываться.

Разве виноват Йоканович, что Фомин так сильно сдал? Думаю, что нет. Это проблема Фомина, а не тренера. Единственное, что функции у игрока другими стали, но ты должен подстраиваться под требования тренера. И таких примеров в «Динамо» очень много», – сказал Орещук.