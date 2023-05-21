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  • Орещук – Лещуку: «Сказать Йокановичу в спину проще простого, ты скажи ему в глаза»

Орещук – Лещуку: «Сказать Йокановичу в спину проще простого, ты скажи ему в глаза»

21 мая 2023, 12:02
2

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил слова вратаря команды Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера Славиши Йокановича.

«Футболист не имеет права рассказывать публично, каким был тренер и что происходило в команде. А то получается, что за неделю при новом тренере они узнали много нового и как нужно играть в футбол.

А почему вы все молчали, когда было плохо при Йокановиче? Это же было видно. А сказать в спину человеку проще простого, ты скажи ему в глаза. Не знаю, чем руководствовался Игорь, но так делать нельзя, не имеет права профессионал так высказываться.

Разве виноват Йоканович, что Фомин так сильно сдал? Думаю, что нет. Это проблема Фомина, а не тренера. Единственное, что функции у игрока другими стали, но ты должен подстраиваться под требования тренера. И таких примеров в «Динамо» очень много», – сказал Орещук.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь Йоканович Славиша
Комментарии (2)
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SLADE2019
1684663533
Дело же не только в Фомине. Как будто он один сдал. Сдали все, ну может Тюкавин более менее держался. Вся команда сдулась. И кто в этом, Лещук виноват? Да и хватит уже на Лещука нападать. Сказал и сказал. Не он первый и не он последний. Гадостей он не говорил. Можно подумать сами Орещук, Андронов и Радимов олицетворяют честность и порядочность?
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neim
1684677908
А господин Орещук считает Йокановиче топ тренером и по этому ни чего не говорил и сейчас не говорит, или зашквариться боится ?
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