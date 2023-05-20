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    • Лещук: «При Йокановиче у «Динамо» был скучный и непонятный футбол, а Алпатов за неделю нам все объяснил»

    Лещук: «При Йокановиче у «Динамо» был скучный и непонятный футбол, а Алпатов за неделю нам все объяснил»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0) высказался о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.

    «Команда не совсем понимала футбол Йокановича? Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле: скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя.

    Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться», – сказал Лещук.

    • Серб был в «Динамо» с лета.
    • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    20.05.2023 21:13
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Hoahin 42 минуты назад

      Что ж ты Гоша молчал в тряпочку, когда Йоканович еще тренером был? А сейчас варежку раззявил... Промолчал бы, за умного бы сошел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19757

      Cleaner 59 минут назад

      Трепло у Динамо воротчик...(((

      1
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