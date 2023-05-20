Лещук: «При Йокановиче у «Динамо» был скучный и непонятный футбол, а Алпатов за неделю нам все объяснил»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0) высказался о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.

«Команда не совсем понимала футбол Йокановича? Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле: скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя.

Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться», – сказал Лещук.