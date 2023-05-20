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  • Лещук: «При Йокановиче у «Динамо» был скучный и непонятный футбол, а Алпатов за неделю нам все объяснил»

Лещук: «При Йокановиче у «Динамо» был скучный и непонятный футбол, а Алпатов за неделю нам все объяснил»

20 мая 2023, 21:13
5

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0) высказался о бывшем главном тренере команды Славише Йокановиче.

«Команда не совсем понимала футбол Йокановича? Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле: скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играли. Не было общего знаменателя.

Сейчас за неделю нам объяснили. Стало более понятно, во что нужно играть, куда двигаться и как открываться», – сказал Лещук.

  • Серб был в «Динамо» с лета.
  • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
  • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь Йоканович Славиша Алпатов Павел
Комментарии (5)
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Hoahin
1684615552
Что ж ты Гоша молчал в тряпочку, когда Йоканович еще тренером был? А сейчас варежку раззявил... Промолчал бы, за умного бы сошел
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моэм
1684641563
Какой умный футболист ....он знает слово "двигаться " и даже слово "открываться ".а Йоканович стало быть не знал...скоро , по примеру одного козла приехавшего из Вермонта скажет как нам обустроить Россию ....ну то что этот безмозглый станет чиновником это 100; , там он будет своим
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FanatSerj
1684654367
Всё ясно понятно, как обычно сливали тренера в подлую и в тихую, ну как бы хрен с ним не первый и точно не последний раз, но вот на 100-летие клуба этим заниматься вот это мерзко.
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SLADE2019
1684654664
Это в следующей игре с Локо видно будет, как вам объяснили. По игре с Торпедо не надо какие-либо выводы делать.
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