Макаров заявил, что почувствовал воодушевление после ухода Йокановича из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о реакции команды на отставку главного тренера Славиши Йокановича.

«Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 29 туров.

Тренера уволили после домашнего разгромного поражения от «Ахмата» (0:3).

Йоканович возглавлял команду с лета 2022 года – тогда он сменил Сандро Шварца.

– Казалось, что в первом матче после ухода Йокановича появилось какое-то воодушевление. Чувствуете ли вы его?

– Так и есть. Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца. Наверное, придется уже думать в новом сезоне, начинать с нуля и снова сыгрываться.

– Игорь Лещук говорил после матча с «Торпедо», что вы не понимали, как играть. Было ли такое?

– Не знаю, я об этом особо не думаю. Есть тренер, который объясняет, что надо делать на поле. Я думаю, это уже надо у каждого спрашивать отдельно.