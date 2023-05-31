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    • Макаров заявил, что почувствовал воодушевление после ухода Йокановича из «Динамо»

    Макаров заявил, что почувствовал воодушевление после ухода Йокановича из «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о реакции команды на отставку главного тренера Славиши Йокановича.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 29 туров.
    • Тренера уволили после домашнего разгромного поражения от «Ахмата» (0:3).
    • Йоканович возглавлял команду с лета 2022 года – тогда он сменил Сандро Шварца.

    – Казалось, что в первом матче после ухода Йокановича появилось какое-то воодушевление. Чувствуете ли вы его?

    – Так и есть. Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца. Наверное, придется уже думать в новом сезоне, начинать с нуля и снова сыгрываться.

    Игорь Лещук говорил после матча с «Торпедо», что вы не понимали, как играть. Было ли такое?

    – Не знаю, я об этом особо не думаю. Есть тренер, который объясняет, что надо делать на поле. Я думаю, это уже надо у каждого спрашивать отдельно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55988

      MaxRnD 39 минут назад

      По матчу с Локо было заметно

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