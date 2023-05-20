Лещук ответил, «сливало» ли «Динамо» Йокановича

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

– Когда вы поняли, что с Йокановичем происходило что-то не то?

– Не знаю. На самом деле если так взять, с самого начала были обсуждения, что что-то не совсем то происходит. Думали, он доведет свое видение футбола до нас, но так и не получилось. С самого начала было большое сравнение с предыдущим тренером и наверное, это было неправильно с нашей стороны сравнивать его и Шварца.

– «Сливали» тренера?

– Ничего такого не было. Каждый тянул одеяло на себя. Получилась какая-то анархия. Не было понимания, как играть. Кто-то расстраивался, кто-то психовал.