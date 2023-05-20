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    Лещук ответил, «сливало» ли «Динамо» Йокановича

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

    – Когда вы поняли, что с Йокановичем происходило что-то не то?

    – Не знаю. На самом деле если так взять, с самого начала были обсуждения, что что-то не совсем то происходит. Думали, он доведет свое видение футбола до нас, но так и не получилось. С самого начала было большое сравнение с предыдущим тренером и наверное, это было неправильно с нашей стороны сравнивать его и Шварца.

    – «Сливали» тренера?

    – Ничего такого не было. Каждый тянул одеяло на себя. Получилась какая-то анархия. Не было понимания, как играть. Кто-то расстраивался, кто-то психовал.

    • Серб был в «Динамо» с лета.
    • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2023 23:17
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