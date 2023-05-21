Скопинцев: «Йокановичу на прощание стоило пожать руку игрокам «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0) прокомментировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

«Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы – в итоге всe вылилось в результат.

Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент – это футбол. Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», – сказал Скопинцев.