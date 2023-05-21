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    • Скопинцев: «Йокановичу на прощание стоило пожать руку игрокам «Динамо»

    Скопинцев: «Йокановичу на прощание стоило пожать руку игрокам «Динамо»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0) прокомментировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

    «Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы – в итоге всe вылилось в результат.

    Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент – это футбол. Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», – сказал Скопинцев.

    • Серб был в «Динамо» с лета.
    • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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