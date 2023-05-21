Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скопинцев: «Йокановичу на прощание стоило пожать руку игрокам «Динамо»

Скопинцев: «Йокановичу на прощание стоило пожать руку игрокам «Динамо»

21 мая 2023, 11:06
1

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0) прокомментировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.

«Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы – в итоге всe вылилось в результат.

Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент – это футбол. Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание. Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», – сказал Скопинцев.

  • Серб был в «Динамо» с лета.
  • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
  • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

Еще по теме:
Мостовой отреагировал на слова Йокановича, назвавшего его «художником» 9
Йоканович высказался о работе Станковича в «Спартаке» 1
Йоканович сравнил Карпина и Мостового 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий Йоканович Славиша
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1684663994
Ну вот и причина отношения к Йокановичу. Действительно, мог бы до новых встреч, или что то в этом роде сказать. Игра с Локо покажет, как динамовцы раскрепостились.
Ответить
Главные новости
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
9
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
18
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
18
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
Вчера, 17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
Вчера, 17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
Вчера, 17:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+