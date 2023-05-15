Аршавин высказался об увольнении Йокановича из «Динамо»

Андрей Аршавин прокомментировал отставку главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«В принципе, мне кажется, Йоканович подсобрал команду, что-то выстроил под новый год. Во время сборов здорово команда играла, у всех выигрывала.

Но то, как «Динамо» выглядело в последних пяти матчах – скучный футбол. И те игроки, которые в прошлом году блистали и сверкали при этом тренере, сейчас блеклый футбол показывают. Плюс еще поражения, плюс столетие клуба.

Понятно, почему убрали Йокановича. Здесь, мне кажется, решение логичное. Понятно, что оно все равно было эмоциональное, когда 0:3 по ушам проехали еще раз после 0:2 в день столетия», – сказал Аршавин.