«Гнусно»: комментатор Андронов – о словах Лещука в адрес Йокановича

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Полностью согласен с своим старым «кентом» Владиславом Радимовым! Терпеть не могу игроков, которые сначала «тихарились», а потом начинают вслед тренеру какашками метаться! Особенно гнусно, когда тренер был иностранцем, то есть уехал, и даже не ответит.

В свое время совершенно безобразное интервью дал Сергей Игнашевич, про Валерия Газзаева и как весы прятал в номере. Тут картина еще «прекраснее», просто холст/масло», – написал журналист.