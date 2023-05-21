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    • «Гнусно»: комментатор Андронов – о словах Лещука в адрес Йокановича

    «Гнусно»: комментатор Андронов – о словах Лещука в адрес Йокановича

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича.

    «Полностью согласен с своим старым «кентом» Владиславом Радимовым! Терпеть не могу игроков, которые сначала «тихарились», а потом начинают вслед тренеру какашками метаться! Особенно гнусно, когда тренер был иностранцем, то есть уехал, и даже не ответит.

    В свое время совершенно безобразное интервью дал Сергей Игнашевич, про Валерия Газзаева и как весы прятал в номере. Тут картина еще «прекраснее», просто холст/масло», – написал журналист.

    • Серб был в «Динамо» с лета.
    • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      шахта Заполярная 37 минут назад

      Гниловатый ментенок оказался, хотя почему оказался, он им и был.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1329

      кaстрюлька 2 часа назад

      Лещук ещё то днище, ну что с него взять ? Такие обычно за свиней играют

      0
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      ...
      Рейтинг: +790

      Номэд > кaстрюлька 2 часа назад

      Такие безмозглые кастрюльки, типа тебя, обычно за помойный синит болеют.

      2
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      ...
      Рейтинг: +566

      FCSpartakM > кaстрюлька 1 час назад

      такие обычно твои родственники

      1
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