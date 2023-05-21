«Гнусно»: комментатор Андронов – о словах Лещука в адрес Йокановича

Гниловатый ментенок оказался, хотя почему оказался, он им и был.
Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов оценил слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича.
«Полностью согласен с своим старым «кентом» Владиславом Радимовым! Терпеть не могу игроков, которые сначала «тихарились», а потом начинают вслед тренеру какашками метаться! Особенно гнусно, когда тренер был иностранцем, то есть уехал, и даже не ответит.
В свое время совершенно безобразное интервью дал Сергей Игнашевич, про Валерия Газзаева и как весы прятал в номере. Тут картина еще «прекраснее», просто холст/масло», – написал журналист.
- Серб был в «Динамо» с лета.
- До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.