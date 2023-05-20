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    • «Подло и мерзко»: Радимов – о словах Лещука в адрес Йокановича

    «Подло и мерзко»: Радимов – о словах Лещука в адрес Йокановича

    Бывшего игрока сборной России Владислава Радимова возмутили слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес экс-главного тренера команды Славиши Йокановича.

    «Слова Лещука про Йокановича – лицемерие чистой воды!

    Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов голкипера «Динамо» Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко.

    Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным «Торпедо», которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ.

    Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался? И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку.

    Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке!» – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    20.05.2023 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19757

      Cleaner 57 минут назад

      В кои то веки соглашусь с Радимовым. НЕКРАСИВО со стороны игрока поливать грязью только что ушедшего тренера. Даже со стороны игрока такого клуба, как Динамо...(((

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