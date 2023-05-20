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  • «Подло и мерзко»: Радимов – о словах Лещука в адрес Йокановича

«Подло и мерзко»: Радимов – о словах Лещука в адрес Йокановича

20 мая 2023, 21:53
1

Бывшего игрока сборной России Владислава Радимова возмутили слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес экс-главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Слова Лещука про Йокановича – лицемерие чистой воды!

Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов голкипера «Динамо» Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко.

Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным «Торпедо», которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ.

Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался? И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку.

Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке!» – написал Радимов.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь Йоканович Славиша Радимов Владислав
Комментарии (1)
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neim
1684622793
"если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался?" А его ни кто не спрашивал, что бы высказываться. Даже такие "не лицемерные" бывшие игроки сборной России , как Радимов, тоже не высказывались на протяжении всего чемпионата о работе физрука в Динамо.
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