«Смешно слушать вратаря, который привозил весь сезон»: Быстров – о словах Лещука про Йокановича

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал критику вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес Славиши Йокановича.

«Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче, привозили голы на протяжении всего сезона. Сейчас говорят, что они не понимали тренера, а тут за недели им все объяснили. Объяснили, как играть в футбол, с той командой, которая не соответствует РПЛ.

Это смешно слушать. Лещук еще сказал, что тренеру нравился больше Шунин. Но если футболист находится в команде и вешает нос, значит, такой игрок не нужен клубу.

Для меня ни Лещук, ни Шунин не являются первым номером в «Динамо». Думаю, что «Динамо» давно нужен хороший вратарь», – сказал Быстров.