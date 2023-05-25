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    • «Смешно слушать вратаря, который привозил весь сезон»: Быстров – о словах Лещука про Йокановича

    «Смешно слушать вратаря, который привозил весь сезон»: Быстров – о словах Лещука про Йокановича

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал критику вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес Славиши Йокановича.

    «Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче, привозили голы на протяжении всего сезона. Сейчас говорят, что они не понимали тренера, а тут за недели им все объяснили. Объяснили, как играть в футбол, с той командой, которая не соответствует РПЛ.

    Это смешно слушать. Лещук еще сказал, что тренеру нравился больше Шунин. Но если футболист находится в команде и вешает нос, значит, такой игрок не нужен клубу.

    Для меня ни Лещук, ни Шунин не являются первым номером в «Динамо». Думаю, что «Динамо» давно нужен хороший вратарь», – сказал Быстров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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