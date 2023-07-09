Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко рассказала, чем Личка выгодно отличается от Йокановича

Полина Лысенко, болельщица «Динамо» и бывшая пресс-атташе клуба, охарактеризовала личность главного тренера команды Марцела Лички.
«Искренне желаю Марцелу успехов, потому что он мне очень импонирует по человеческим качествам
С первых его дней в команде почувствовались отголоски того внимательного отношения к коллективу, как было при Сандро Шварце – мне кажется, у Лички есть все шансы построить команду с точки зрения сплоченности, чем он уже и начал заниматься
Вчера разговаривала с Диего Лаксальтом, и он рассказал, что, оказывается, Марцел прекрасно говорит на испанском (что отлично как минимум для наших Николаса Маричаля и Роберто Фернандеса, которые так и не говорят на английском), а с игроками на поле во время тренировок – всe исключительно на русском, что тоже очень здорово для максимального взаимопонимания в команде, и для прогресса в прикладном футбольном русском для иностранцев).
И про внимательное отношение к людям – максимальная противоположность холодности Славиши Йокановича! Как пример – вчера пересеклась с тренером на «ВЭБ Арене», и он сам подошел ко мне, спросил как мои дела: и это не то чтобы мы хорошо знакомы, просто перекидывались парой слов на матчах с «Оренбургом» в прошлом сезоне.
Я очень люблю таких людей, им хочется сопереживать. Надеюсь, Марцел раскроется ещe больше, и пусть у него всe получится», – написала Лысенко.
- Девушка ушла из «Динамо» в апреле.
- Личка пришел из «Оренбурга».
- Йоканович проработал в «Динамо» до Лички менее года.
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