Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко рассказала, чем Личка выгодно отличается от Йокановича

Полина Лысенко, болельщица «Динамо» и бывшая пресс-атташе клуба, охарактеризовала личность главного тренера команды Марцела Лички.

«Искренне желаю Марцелу успехов, потому что он мне очень импонирует по человеческим качествам

С первых его дней в команде почувствовались отголоски того внимательного отношения к коллективу, как было при Сандро Шварце – мне кажется, у Лички есть все шансы построить команду с точки зрения сплоченности, чем он уже и начал заниматься

Вчера разговаривала с Диего Лаксальтом, и он рассказал, что, оказывается, Марцел прекрасно говорит на испанском (что отлично как минимум для наших Николаса Маричаля и Роберто Фернандеса, которые так и не говорят на английском), а с игроками на поле во время тренировок – всe исключительно на русском, что тоже очень здорово для максимального взаимопонимания в команде, и для прогресса в прикладном футбольном русском для иностранцев).

И про внимательное отношение к людям – максимальная противоположность холодности Славиши Йокановича! Как пример – вчера пересеклась с тренером на «ВЭБ Арене», и он сам подошел ко мне, спросил как мои дела: и это не то чтобы мы хорошо знакомы, просто перекидывались парой слов на матчах с «Оренбургом» в прошлом сезоне.

Я очень люблю таких людей, им хочется сопереживать. Надеюсь, Марцел раскроется ещe больше, и пусть у него всe получится», – написала Лысенко.

Девушка ушла из «Динамо» в апреле.

Личка пришел из «Оренбурга».

Йоканович проработал в «Динамо» до Лички менее года.

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