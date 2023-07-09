Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко рассказала, чем Личка выгодно отличается от Йокановича

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко рассказала, чем Личка выгодно отличается от Йокановича

9 июля 2023, 19:03

Полина Лысенко, болельщица «Динамо» и бывшая пресс-атташе клуба, охарактеризовала личность главного тренера команды Марцела Лички.

«Искренне желаю Марцелу успехов, потому что он мне очень импонирует по человеческим качествам

С первых его дней в команде почувствовались отголоски того внимательного отношения к коллективу, как было при Сандро Шварце – мне кажется, у Лички есть все шансы построить команду с точки зрения сплоченности, чем он уже и начал заниматься

Вчера разговаривала с Диего Лаксальтом, и он рассказал, что, оказывается, Марцел прекрасно говорит на испанском (что отлично как минимум для наших Николаса Маричаля и Роберто Фернандеса, которые так и не говорят на английском), а с игроками на поле во время тренировок – всe исключительно на русском, что тоже очень здорово для максимального взаимопонимания в команде, и для прогресса в прикладном футбольном русском для иностранцев).

И про внимательное отношение к людям – максимальная противоположность холодности Славиши Йокановича! Как пример – вчера пересеклась с тренером на «ВЭБ Арене», и он сам подошел ко мне, спросил как мои дела: и это не то чтобы мы хорошо знакомы, просто перекидывались парой слов на матчах с «Оренбургом» в прошлом сезоне.

Я очень люблю таких людей, им хочется сопереживать. Надеюсь, Марцел раскроется ещe больше, и пусть у него всe получится», – написала Лысенко.

  • Девушка ушла из «Динамо» в апреле.
  • Личка пришел из «Оренбурга».
  • Йоканович проработал в «Динамо» до Лички менее года.

«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

Еще по теме:
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо» 2
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест» 25
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Динамо Йоканович Славиша Личка Марцел
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
4
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
2
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
11
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
8
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
Все новости
Все новости
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
8
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
4
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
13
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
9
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
19
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
25
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+