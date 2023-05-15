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  • Журавель: «Йоканович приехал в «Динамо» получать деньги, но не работать, он забил на все»

Журавель: «Йоканович приехал в «Динамо» получать деньги, но не работать, он забил на все»

15 мая 2023, 10:37
4

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил работу главного тренера Славиши Йокановича в «Динамо». Накануне его уволили.

«Йоканович уверенно обновляет список тренеров, приехавших в РПЛ получать деньги, но не работать. Так к своим обязанностям относились Роберто Манчини, друзья Ральфа Рангника. кто ещe?

Это постыдная история. Очевидно, у Йокановича есть интересные тренерские скиллы. В Англии он это показывал. Но тут он не демонстрировал вообще никакой мотивации.

Он не предложил игровой идеи, не искал новых ходов, не открывал сильные стороны игроков. «Динамо» при Йокановиче – абсолютно брошенная на самотeк команда.

Честно говоря, просто жаль вполне профессиональный менеджмент «Динамо». Своим нежеланием работать Йоканович подвeл большой богатый проект.

И не надо ссылаться на потери в составе, у «Динамо» нормальный подбор чтобы играть в футбол. Но тренер, к сожалению, забил на всe», – написал Журавель.

  • Йоканович был в «Динамо» с лета.
  • Накануне команда проиграла дома «Ахмату» (0:3) в 27-м туре РПЛ.
  • Сменить Йокановича должен его соотечественник Марко Николич.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (4)
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sined1951
1684142450
Журавель балабол и идиот. Вечно он в людях ищет только плохое. Раньше такие как он стукачами работали.
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Эном айс
1684144776
Тимурка, недорезанная шкурка, после бесплатного путешествия на ЧМ решил, что если не Гиннес, то кто -нибудь другой его в книгу добавит. В "Книгу джунглей", например..
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jek718875
1684155675
Полился Журавлиный помёт
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