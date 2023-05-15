Журавель: «Йоканович приехал в «Динамо» получать деньги, но не работать, он забил на все»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил работу главного тренера Славиши Йокановича в «Динамо». Накануне его уволили.

«Йоканович уверенно обновляет список тренеров, приехавших в РПЛ получать деньги, но не работать. Так к своим обязанностям относились Роберто Манчини, друзья Ральфа Рангника. кто ещe?

Это постыдная история. Очевидно, у Йокановича есть интересные тренерские скиллы. В Англии он это показывал. Но тут он не демонстрировал вообще никакой мотивации.

Он не предложил игровой идеи, не искал новых ходов, не открывал сильные стороны игроков. «Динамо» при Йокановиче – абсолютно брошенная на самотeк команда.

Честно говоря, просто жаль вполне профессиональный менеджмент «Динамо». Своим нежеланием работать Йоканович подвeл большой богатый проект.

И не надо ссылаться на потери в составе, у «Динамо» нормальный подбор чтобы играть в футбол. Но тренер, к сожалению, забил на всe», – написал Журавель.