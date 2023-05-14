«Динамо» определилось с новым главным тренером

Стало известно, кто заменит Славишу Йокановича на посту главного тренера «Динамо».

«Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).

Клуб уступил три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.

Команду к следующей игре будет готовить другой тренер.

По информации «СЭ», московский клуб возглавит бывший тренер «Локомотива» Марко Николич. Клуб и тренер уже провели переговоры и договорились по всем ключевым моментам.

43-летний серб должен возглавить «Динамо» после окончания текущего сезона.

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