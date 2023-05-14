Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Динамо» определилось с новым главным тренером

    Стало известно, кто заменит Славишу Йокановича на посту главного тренера «Динамо».

    • «Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).
    • Клуб уступил три раза в четырех последних матчах и занимает 7-е место в РПЛ.
    • Команду к следующей игре будет готовить другой тренер.

    По информации «СЭ», московский клуб возглавит бывший тренер «Локомотива» Марко Николич. Клуб и тренер уже провели переговоры и договорились по всем ключевым моментам.

    43-летний серб должен возглавить «Динамо» после окончания текущего сезона.

    Новости по теме
    Силкин объяснил, почему «Динамо» уволило Йокановича 3
    «Неудивительно»: защитник «Динамо» – об увольнении Йокановича
    Мостовой – о «Динамо»: «Позорище. Но дело не в тренере» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2192

      Bozigit 6 минут назад

      Хороший выбор

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 