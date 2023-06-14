Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича

Привет, это автор «Бомбардира» Владислав Журин. После сезона РПЛ составлено множество версий символических сборных из тех, кто хорошо себя проявил. Но были и те, кто провалился по соотношению «ожидание-реальность». Из них я решили составить свою символическую сборную – с пожеланием провести следующий сезон чуть лучше, чем этот.

Вратарь – Матвей Сафонов («Краснодар»)

С выбором голкипера для этой «команды по спасению мира» вопросов быть не могло. То, что случилось за последний год с Сафоновым, – это и спортивная, и человеческая боль. Игрока волной захлестнули личные проблемы – логично, что они отразились и на футболе. В игре Матвея и раньше просвечивали помарки, но в этом сезоне – ахтунг. Можно насчитать не менее пяти результативных смешных ошибок. Для кипера, которого Transfermarkt продолжает котировать как самого дорогого в России (15 миллионов евро), это очень много.

Регресс Матвея наблюдался и внутри сезона. Если к концу осени процент сейвов был 81, то весной упал до 64. Апогеем провального сезона Сафонова стало непопадание в состав на кубковый Суперфинал.

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

Правый защитник – Томаш Тавареш («Спартак»)

Гильермо Абаскаль зимой по знакомству привез Тавареша из «Бенфики» за 2 миллиона евро. Но он португалец вряд ли оправдал вложенную в него сумму. В выделенных ему 13 матчах РПЛ Томаш не смог найти баланс с применением себя в атаке и обороне. К тому же как латераль выглядел бесполезно. Ноль результативных действий, минимум запоминающихся подключений вперед. Светлое пятно одно – красивый гол «Акрону», но и он не спас «Спартак» от вылета из Кубка.

Центральный защитник – Алексис Дуарте («Спартак»)

Главный комедийный персонаж второй части сезона. Что только ни предлагали сделать с Дуарте спартаковские спикеры – и выслать, и усадить в запас. Дуарте весной выглядел потерянным и вообще едва похожим на центрального защитника. Самый комичный перфоманс – брошенный Жоау Батчи в матче с «Краснодаром». Еще было странное удаление против «Зенита», сделавшее ту игру для Питера чемпионской.

Центральный защитник – Николас Маричаль («Динамо»)

Другой московский клуб тоже слабо в прошлом сезоне поработал на южноамериканском рынке. За Маричаля динамовцы неплохо переплатили: при рыночной стоимости в 1 миллион евро они отдали 4,2. Оттого бело-голубым фанатам было еще больнее наблюдать за ошибками Николаса, которые приводили к голам. Этим летом москвичам необходимо что-то предпринимать с центром обороны – с действующим сильно ситуацию не исправишь.

Левый защитник – Марио Митай («Локомотив»)

Было бы странно, если бы «Локомотив» с его немецким подрядом отскочил и не попал в эту сборную. Митай закрывает в ней левую бровку. «Закрывает» – и не более. При ценнике в 500 тысяч Марио куплен за 3 миллиона. Здесь стоит порадоваться за греческий АЕК, который неплохо заработал на этом трансфере. Не уверен, что албанец летом не покинет команду, хоть контракт еще и действует четыре года.

Опорный полузащитник – Максим Мухин (ЦСКА)

Марко Николич в 2020 году в «Локомотиве» восхищался Мухиным и предсказывал ему карьеру в европейском футболе. Спустя три года случился регресс. Максим в этом сезоне не был футболистом основы. То ли не вписывается в рисунок Владимира Федотова, то ли сам снизил требования к себе, но 21 год – возраст, который совсем не предполагает сидение на скамейке. Игроку и агенту Вадиму Шпиневу стоит задуматься.

Центральный (атакующий) полузащитник – Арсен Захарян («Динамо»)

Арсен за минувший футбольный год проделал путь от без пяти санкционных минут игрока «Челси» до «у него не стагнация, а регресс». К сожалению, по сезону было куда больше вопросов «какой ему «Челси», вы чего?!», чем «когда он уже уедет в более сильный чемпионат?». Не очень выразительные 4+7 по «гол+пас» отлично подтверждают тезис: это был неудачный чемпионат для Захаряна. Это подтверждают даже партнеры по команде.

Правый полузащитник – Зелимхан Бакаев («Зенит»)

По Бакаеву ситуация следующая. Будучи в «Спартаке», ни в какой «Зенит» он не хотел и был готов спокойно продлить контракт и играть за родной клуб дальше. Но здесь свою роль сыграла Зарема Салихова, которая остановила процесс по пролонгации соглашения с ним. Так в итоге Бакаев оказался в «Зените». Но конкуренцию легионерам он проиграл вчистую, на поле был редким гостем (11% игровых минут из возможных). Осенью Ткаченко обещал, что со временем игрок зажжет, будет признаваться лучшим именно в «Зените». Сейчас ситуация абсолютно противоположная. Верим, что Бакаев в следующем сезоне станет лучше?

Левый полузащитник – Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

В 2022 году Карраскаль воспринимался как единственный атакующий футболист ЦСКА, способный именно играть в футбол. Не биться-бороться, а созидать, творить, порхать и приводить публику в восторг. В минувшем сезоне Хорхе вступил в конфронтацию с тренером, начал лениться и перестал быть твердым представителем основы. Не исключено, что Карраскаль летом уйдет, устав от всего этого.

Нападающий – Гамид Агаларов («Ахмат»)

Увы, опасения насчет Агаларова подтвердились: с синдромом второго сезона не справился и он. После 20 голов за «Уфу» «Ахмат» заплатил за Гамида 3,5 миллиона в надежде, что штамповка голов продолжится. Не случилось – всего три мяча и отсутствие постоянного места в основе. Возможно, минувший сезон стал просто необходимой перезагрузкой после оверперфоманса в предыдущем. Так ли это – покажет сезон-2023/24.

Нападающий – Матео Кассьерра («Зенит»)

Трансфер колумбийца из «Сочи» в «Зенит» выглядел объяснимым. Забивал в менее сильной команде – почему не продолжить в более сильной? Не продолжил. В 26 матчах у него всего два мяча. У коллеги по амплуа – Ивана Сергеева – десять голов. То есть Матео оказался слабейшим нападающим «Зенита» в сезоне, толком к этому «бразилейрао» не адаптировался. Неубедительность Кассьерры должна заставить «Зенит» подумать летом насчет нового форварда.

Тренер – Славиша Йоканович («Динамо»)

Главным в этой команде разочарований ставлю именно его. Разделяю точку зрения Тимура Журавеля: Йоканович приехал не работать, а заработать. Инертность, незаинтересованность Славиши выкинули этот сезон «Динамо» в трубу. Локальные успехи Сандро Шварца по строительству команды разрушены. Сейчас бело-голубые не торопятся с оглашением нового тренера – тянут до последнего, пытаясь не совершить вторую ошибку подряд.

Запасные: Александр Селихов, Мацей Рыбус (оба – «Спартак»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Роберто Фернандес («Динамо»), Илья Кутепов («Торпедо»), Денис Макаров («Динамо»), Михаил Игнатов, Шамар Николсон (оба – «Спартак»), Иван Игнатьев («Локомотив»).

Текст: Владислав Журин

Фото: Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander/Global Look Press, плашка со сборной выполнена с помощью шаблона сайта sports.ru