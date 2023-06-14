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  • Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича

Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича

14 июня 2023, 12:11
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Привет, это автор «Бомбардира» Владислав Журин. После сезона РПЛ составлено множество версий символических сборных из тех, кто хорошо себя проявил. Но были и те, кто провалился по соотношению «ожидание-реальность». Из них я решили составить свою символическую сборную – с пожеланием провести следующий сезон чуть лучше, чем этот.

Вратарь – Матвей Сафонов («Краснодар»)

С выбором голкипера для этой «команды по спасению мира» вопросов быть не могло. То, что случилось за последний год с Сафоновым, – это и спортивная, и человеческая боль. Игрока волной захлестнули личные проблемы – логично, что они отразились и на футболе. В игре Матвея и раньше просвечивали помарки, но в этом сезоне – ахтунг. Можно насчитать не менее пяти результативных смешных ошибок. Для кипера, которого Transfermarkt продолжает котировать как самого дорогого в России (15 миллионов евро), это очень много.

Регресс Матвея наблюдался и внутри сезона. Если к концу осени процент сейвов был 81, то весной упал до 64. Апогеем провального сезона Сафонова стало непопадание в состав на кубковый Суперфинал.

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Правый защитник – Томаш Тавареш («Спартак»)

Гильермо Абаскаль зимой по знакомству привез Тавареша из «Бенфики» за 2 миллиона евро. Но он португалец вряд ли оправдал вложенную в него сумму. В выделенных ему 13 матчах РПЛ Томаш не смог найти баланс с применением себя в атаке и обороне. К тому же как латераль выглядел бесполезно. Ноль результативных действий, минимум запоминающихся подключений вперед. Светлое пятно одно – красивый гол «Акрону», но и он не спас «Спартак» от вылета из Кубка.

Центральный защитник – Алексис Дуарте («Спартак»)

Главный комедийный персонаж второй части сезона. Что только ни предлагали сделать с Дуарте спартаковские спикеры – и выслать, и усадить в запас. Дуарте весной выглядел потерянным и вообще едва похожим на центрального защитника. Самый комичный перфоманс – брошенный Жоау Батчи в матче с «Краснодаром». Еще было странное удаление против «Зенита», сделавшее ту игру для Питера чемпионской.

Центральный защитник – Николас Маричаль («Динамо»)

Другой московский клуб тоже слабо в прошлом сезоне поработал на южноамериканском рынке. За Маричаля динамовцы неплохо переплатили: при рыночной стоимости в 1 миллион евро они отдали 4,2. Оттого бело-голубым фанатам было еще больнее наблюдать за ошибками Николаса, которые приводили к голам. Этим летом москвичам необходимо что-то предпринимать с центром обороны – с действующим сильно ситуацию не исправишь.

Левый защитник – Марио Митай («Локомотив»)

Было бы странно, если бы «Локомотив» с его немецким подрядом отскочил и не попал в эту сборную. Митай закрывает в ней левую бровку. «Закрывает» – и не более. При ценнике в 500 тысяч Марио куплен за 3 миллиона. Здесь стоит порадоваться за греческий АЕК, который неплохо заработал на этом трансфере. Не уверен, что албанец летом не покинет команду, хоть контракт еще и действует четыре года.

Опорный полузащитник – Максим Мухин (ЦСКА)

Марко Николич в 2020 году в «Локомотиве» восхищался Мухиным и предсказывал ему карьеру в европейском футболе. Спустя три года случился регресс. Максим в этом сезоне не был футболистом основы. То ли не вписывается в рисунок Владимира Федотова, то ли сам снизил требования к себе, но 21 год – возраст, который совсем не предполагает сидение на скамейке. Игроку и агенту Вадиму Шпиневу стоит задуматься.

Центральный (атакующий) полузащитник – Арсен Захарян («Динамо»)

Арсен за минувший футбольный год проделал путь от без пяти санкционных минут игрока «Челси» до «у него не стагнация, а регресс». К сожалению, по сезону было куда больше вопросов «какой ему «Челси», вы чего?!», чем «когда он уже уедет в более сильный чемпионат?». Не очень выразительные 4+7 по «гол+пас» отлично подтверждают тезис: это был неудачный чемпионат для Захаряна. Это подтверждают даже партнеры по команде.

Правый полузащитник – Зелимхан Бакаев («Зенит»)

По Бакаеву ситуация следующая. Будучи в «Спартаке», ни в какой «Зенит» он не хотел и был готов спокойно продлить контракт и играть за родной клуб дальше. Но здесь свою роль сыграла Зарема Салихова, которая остановила процесс по пролонгации соглашения с ним. Так в итоге Бакаев оказался в «Зените». Но конкуренцию легионерам он проиграл вчистую, на поле был редким гостем (11% игровых минут из возможных). Осенью Ткаченко обещал, что со временем игрок зажжет, будет признаваться лучшим именно в «Зените». Сейчас ситуация абсолютно противоположная. Верим, что Бакаев в следующем сезоне станет лучше?

Левый полузащитник – Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

В 2022 году Карраскаль воспринимался как единственный атакующий футболист ЦСКА, способный именно играть в футбол. Не биться-бороться, а созидать, творить, порхать и приводить публику в восторг. В минувшем сезоне Хорхе вступил в конфронтацию с тренером, начал лениться и перестал быть твердым представителем основы. Не исключено, что Карраскаль летом уйдет, устав от всего этого.

Нападающий – Гамид Агаларов («Ахмат»)

Увы, опасения насчет Агаларова подтвердились: с синдромом второго сезона не справился и он. После 20 голов за «Уфу» «Ахмат» заплатил за Гамида 3,5 миллиона в надежде, что штамповка голов продолжится. Не случилось – всего три мяча и отсутствие постоянного места в основе. Возможно, минувший сезон стал просто необходимой перезагрузкой после оверперфоманса в предыдущем. Так ли это – покажет сезон-2023/24.

Нападающий – Матео Кассьерра («Зенит»)

Трансфер колумбийца из «Сочи» в «Зенит» выглядел объяснимым. Забивал в менее сильной команде – почему не продолжить в более сильной? Не продолжил. В 26 матчах у него всего два мяча. У коллеги по амплуа – Ивана Сергеева – десять голов. То есть Матео оказался слабейшим нападающим «Зенита» в сезоне, толком к этому «бразилейрао» не адаптировался. Неубедительность Кассьерры должна заставить «Зенит» подумать летом насчет нового форварда.

Тренер – Славиша Йоканович («Динамо»)

Главным в этой команде разочарований ставлю именно его. Разделяю точку зрения Тимура Журавеля: Йоканович приехал не работать, а заработать. Инертность, незаинтересованность Славиши выкинули этот сезон «Динамо» в трубу. Локальные успехи Сандро Шварца по строительству команды разрушены. Сейчас бело-голубые не торопятся с оглашением нового тренера – тянут до последнего, пытаясь не совершить вторую ошибку подряд.

Запасные: Александр Селихов, Мацей Рыбус (оба – «Спартак»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Роберто Фернандес («Динамо»), Илья Кутепов («Торпедо»), Денис Макаров («Динамо»), Михаил Игнатов, Шамар Николсон (оба – «Спартак»), Иван Игнатьев («Локомотив»).

Текст: Владислав Журин

Фото: Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander/Global Look Press, плашка со сборной выполнена с помощью шаблона сайта sports.ru

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Спартак Ахмат Краснодар Локомотив Динамо Торпедо Рыбус Мацей Кутепов Илья Живоглядов Дмитрий Селихов Александр Бакаев Зелимхан Сафонов Матвей Игнатов Михаил Кассьерра Матео Агаларов Гамид Тавареш Томаш Мухин Максим Митай Марио Захарян Арсен Николсон Шамар Карраскаль Хорхе Фернандес Роберто Маричаль Николас Дуарте Алексис Макаров Денис Йоканович Славиша
Комментарии (6)
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gunstilzit
1686667522
Левый защитник – Марио Митай («Локомотив») Было бы странно, если бы «Локомотив» с его немецким подрядом отскочил и не попал в эту сборную. Митай закрывает в ней левую бровку. «Закрывает» – и не более. При ценнике в 500 тысяч Марио куплен за 3 миллиона. Здесь стоит порадоваться за греческий АЕК, который неплохо заработал на этом трансфере. Не уверен, что албанец летом не покинет команду, хоть контракт еще и действует четыре года. Митай практически не играл.Сейчас при Галактионове начинает играть и он не провал немцев. Ему 19 лет и через год-два может вырасти в отличного футболиста. По поводу Касьерры.Может и выстрелит в новом сезоне. Агаларов,Мухин точно нет. Тавареш норм.Он себя ещё покажет. Бакаеву нужно сваливать.Хотя кому он нужен,де
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Mirak92
1686679376
С самого начала Мухин не понравился.Как минимум,потому что,у меня мастера долбо..а фамилия Мухин)
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paracetamol
1686725345
Накупили дешевого дерьма и неплохо при этом попилили бабала. Так что это успех для функционеров!
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Plyash
1686737312
Самый большой обсёр,это Бакаев.Сам себя в пропасть столкнул,безмозглый.Решил посоперничать с южно-американцами,ну ни капли ума бог не дал. С Товарешем не совсем согласен,мальчик хороший - позицию чувствует,забивать умеет.
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Эном айс
1686746254
Да эти -то, ладно. Понятно, и неинтересно.. ) А вот снизу строчка закралась..)) "Запасные: Александр Селихов, Мацей Рыбус (оба – «Спартак»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»), Роберто Фернандес («Динамо»), Илья Кутепов («Торпедо»), Денис Макаров («Динамо»), Михаил Игнатов, Шамар Николсон (оба – «Спартак»), Иван Игнатьев («Локомотив»)." Тут есть , где поразмять и потоптать.) -------------- Начну .пожалуй. Макаров.!
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