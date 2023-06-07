Смолов: «У Захаряна не стагнация, а регресс – чудака в «Челси» хотели, и где он?»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов недоволен игрой своего партнера Арсена Захаряна.

«Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него объективно регресс. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Фабиана Бальбуэны, Себастьяна Шиманьски, Николо Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию. Плюс, я думаю, он переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной и прочего, что действительно было. Я могу привести в пример Олега Шатова – мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.

Например, Славиша Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать – Даниилу Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее. Он переосмыслил свою роль, переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это выглядело совершенно по-другому. Когда один выпадает, а команда играет окей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет – конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что с этим делать. Вроде делает все то же самое...

Я ему хочу сделать комплимент, с точки зрения поведения ничего в нем не поменялось. Он – один из тех, кто прислушивается к старшим. По крайней мере, на тренировках правильно реагирует, не позволяет себе лишнего, нормально ведет себя вне поля. Но, опять же, желтые за споры с судьей из-за выбивания мяча... За советом, что сделать конкретно в этой ситуации, ко мне он не обращался. Разговариваю ли я с ним? Да, разговариваю. Воспринимает ли он информацию, которую я пытаюсь ему донести – я не знаю», – сказал Смолов.