Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в социальной сети опубликовал совместное фото с Мариной Кондратюк – бывшей стюардессой, которая обслуживала рейсы краснодарского клуба. Игрок представил ее как свою девушку.

«А еще моя Марина. Знакомьтесь», – написал Сафонов. Об их отношениях слухи ходили больше года, но официальное объявление случилось только сейчас.

Если ранее Кондратюк работала в авиации, то теперь время от времени участвует в вечеринках со своими стендап-выступлениями.

До 2021 года Сафонов был женат на девушке Анастасии, которую знал со школьных времен. Летом 2021 у пары родилась дочь Майя, а через несколько месяцев случился развод. «Имел в браке другую женщину», – объясняла Анастасия Сафонова.

Сафонову 24 года, новой избраннице – 28.

Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро). По информации агента Тимура Гурцкая, зарплата игрока в «Краснодаре» – 100 тысяч евро в месяц.

Вероятно, летом он уедет в Европу.

В сезоне РПЛ у Сафонова 23 матча, 37 пропущенных голов.

Фото: социальные сети Марины Кондратюк и Матвея Сафонова

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