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  • Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

26 апреля 2023, 17:16
21

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в социальной сети опубликовал совместное фото с Мариной Кондратюк – бывшей стюардессой, которая обслуживала рейсы краснодарского клуба. Игрок представил ее как свою девушку.

«А еще моя Марина. Знакомьтесь», – написал Сафонов. Об их отношениях слухи ходили больше года, но официальное объявление случилось только сейчас.

Если ранее Кондратюк работала в авиации, то теперь время от времени участвует в вечеринках со своими стендап-выступлениями.

До 2021 года Сафонов был женат на девушке Анастасии, которую знал со школьных времен. Летом 2021 у пары родилась дочь Майя, а через несколько месяцев случился развод. «Имел в браке другую женщину», – объясняла Анастасия Сафонова.

Сафонову 24 года, новой избраннице – 28.

  • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро). По информации агента Тимура Гурцкая, зарплата игрока в «Краснодаре» – 100 тысяч евро в месяц.
  • Вероятно, летом он уедет в Европу.
  • В сезоне РПЛ у Сафонова 23 матча, 37 пропущенных голов.

Фото: социальные сети Марины Кондратюк и Матвея Сафонова

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (21)
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jek718875
1682519660
Неееее! первая была лучше!
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lordmrv
1682520214
Сафонов, глянь на свою рожу. Думаешь она правда тебя любит? Или все же твои деньги?
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portero
1682521300
Не будет он лучшим вратарём.... так и остаётся подающим надежды....
Ответить
BRAZILES
1682525120
вот дурачок
Ответить
paracetamol
1682527717
Мало того, что по 4 штуки за матч пропускает, так еще и морально неустойчивый! Или одно с другим связано?
Ответить
шахта Заполярная
1682528104
Скоро увидит новую которой будет 32 а эту бросит и так по нарастающей. Ему мячом в голову не попадало.
Ответить
Dr.Metal
1682530249
А с чего автор взял, что он лучший в России? Если речь о стоимости, то это совершенно не имеет отношение к заголовку
Ответить
Fialet
1682532553
Я давно подозревал, что Сафронов недалёк умом.
Ответить
житель СПб
1686516042
Дурак. Жену на б... променял...
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ZeBolotny
1696760734
Как просит сообщество - буду вежлив! Похоже, что Сафонов не очень умён, если променял семью со своим ребёнком на клубную тусовщицу.
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