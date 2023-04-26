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    • Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в социальной сети опубликовал совместное фото с Мариной Кондратюк – бывшей стюардессой, которая обслуживала рейсы краснодарского клуба. Игрок представил ее как свою девушку.

    «А еще моя Марина. Знакомьтесь», – написал Сафонов. Об их отношениях слухи ходили больше года, но официальное объявление случилось только сейчас.

    Если ранее Кондратюк работала в авиации, то теперь время от времени участвует в вечеринках со своими стендап-выступлениями.

    До 2021 года Сафонов был женат на девушке Анастасии, которую знал со школьных времен. Летом 2021 у пары родилась дочь Майя, а через несколько месяцев случился развод. «Имел в браке другую женщину», – объясняла Анастасия Сафонова.

    Сафонову 24 года, новой избраннице – 28.

    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро). По информации агента Тимура Гурцкая, зарплата игрока в «Краснодаре» – 100 тысяч евро в месяц.
    • Вероятно, летом он уедет в Европу.
    • В сезоне РПЛ у Сафонова 23 матча, 37 пропущенных голов.

    Фото: социальные сети Марины Кондратюк и Матвея Сафонова

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 7 минут назад

      Пошел по 3,14...де мушкетёр. Правильно его на йух мясные послали

      0
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      Рейтинг: +67974

      portero 16 минут назад

      Не будет он лучшим вратарём.... так и остаётся подающим надежды....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7101

      Semenycch 29 минут назад

      А Сафонов оказывается дурак! Опыт многих спортсменов, например Аршавина и прочих ему не на пользу? Не надо такого звать в Зенит!

      1
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      Рейтинг: +3914

      lordmrv 34 минуты назад

      Сафонов, глянь на свою рожу. Думаешь она правда тебя любит? Или все же твои деньги?

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      Рейтинг: +2119

      jek718875 43 минуты назад

      Неееее! первая была лучше!

      1
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      Рейтинг: +1105

      кaстрюлька 49 минут назад

      Попадос. Можно начинать копить на вторые алименты

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