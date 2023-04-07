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    «Краснодар» готов продать Сафонова, Сперцяна и еще двух игроков

    «Краснодар» собирается осуществить несколько выгодных продаж, чтобы содержать и развивать команду.

    В связи с этим клуб летом готов отпустить Матвея Сафонова, Кайо, Кевина Ленини и Эдуарда Сперцяна.

    Сафонова хотят отдать в аренду участнику еврокубков, чтобы вратарь привлек внимание клубов из ведущих лиг и впоследствии был продан за крупную сумму.

    Сперцяном интересуется «Милан». Стороны уже контактировали, но пока не могут согласовать условия сделки: итальянцы предлагают 8 миллионов евро, россияне требуют 12.

    На Кайо и Ленини не рассчитывает тренерский штаб, поэтому «Краснодар» открыт к любым предложениям по этим игрокам.

    Что касается усиления состава, то клуб ищет центрального и левого защитников, опорного хавбека и вингера.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    07.04.2023 18:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67797

      portero 19 часов назад

      Для чего закупали иносранцев пачками????
      Кто-то удачно получает хорошие проценты от объёма сделок....
      Странная стратегия клуба, как бы всё не вмерло потихоньку, помощники выбраны явно жадные и их интересует личный доход и большое количество сделок....

      0
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      Рейтинг: +3295

      Опорник84 19 часов назад

      Галицкий в Краснодаре уважаемый человек.Но денег не хватает , когда сеть магазинов Магнит отжали. Вот и приходится продавать лучших.

      0
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      Рейтинг: +67797

      portero > Опорник84 19 часов назад

      Тут скорее активы заморозили ценных бумаг, в связи с воной, которой нет...

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      Рейтинг: +1641

      Fialet > portero 19 часов назад

      Классно сказал - которой нет.

      0
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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania 20 часов назад

      с такими трансферами быки собрались в ФНЛ)

      0
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 20 часов назад

      когда сафонов успел продлить контракт до 2026? он же этим летом должен был освободиться и перейти в зенит. вот блин)

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      Рейтинг: +14413

      Skull_Boy 20 часов назад

      Але Сережа, а как же свои уже не тянут и Сафонов уже в гнилущнике

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