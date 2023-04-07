«Краснодар» готов продать Сафонова, Сперцяна и еще двух игроков

«Краснодар» собирается осуществить несколько выгодных продаж, чтобы содержать и развивать команду.

В связи с этим клуб летом готов отпустить Матвея Сафонова, Кайо, Кевина Ленини и Эдуарда Сперцяна.

Сафонова хотят отдать в аренду участнику еврокубков, чтобы вратарь привлек внимание клубов из ведущих лиг и впоследствии был продан за крупную сумму.

Сперцяном интересуется «Милан». Стороны уже контактировали, но пока не могут согласовать условия сделки: итальянцы предлагают 8 миллионов евро, россияне требуют 12.

На Кайо и Ленини не рассчитывает тренерский штаб, поэтому «Краснодар» открыт к любым предложениям по этим игрокам.

Что касается усиления состава, то клуб ищет центрального и левого защитников, опорного хавбека и вингера.