«Краснодар» готов продать Сафонова, Сперцяна и еще двух игроков

«Краснодар» собирается осуществить несколько выгодных продаж, чтобы содержать и развивать команду.
В связи с этим клуб летом готов отпустить Матвея Сафонова, Кайо, Кевина Ленини и Эдуарда Сперцяна.
Сафонова хотят отдать в аренду участнику еврокубков, чтобы вратарь привлек внимание клубов из ведущих лиг и впоследствии был продан за крупную сумму.
Сперцяном интересуется «Милан». Стороны уже контактировали, но пока не могут согласовать условия сделки: итальянцы предлагают 8 миллионов евро, россияне требуют 12.
На Кайо и Ленини не рассчитывает тренерский штаб, поэтому «Краснодар» открыт к любым предложениям по этим игрокам.
Что касается усиления состава, то клуб ищет центрального и левого защитников, опорного хавбека и вингера.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова