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  • «Краснодар» готов продать Сафонова, Сперцяна и еще двух игроков

«Краснодар» готов продать Сафонова, Сперцяна и еще двух игроков

7 апреля 2023, 18:16
6

«Краснодар» собирается осуществить несколько выгодных продаж, чтобы содержать и развивать команду.

В связи с этим клуб летом готов отпустить Матвея Сафонова, Кайо, Кевина Ленини и Эдуарда Сперцяна.

Сафонова хотят отдать в аренду участнику еврокубков, чтобы вратарь привлек внимание клубов из ведущих лиг и впоследствии был продан за крупную сумму.

Сперцяном интересуется «Милан». Стороны уже контактировали, но пока не могут согласовать условия сделки: итальянцы предлагают 8 миллионов евро, россияне требуют 12.

На Кайо и Ленини не рассчитывает тренерский штаб, поэтому «Краснодар» открыт к любым предложениям по этим игрокам.

Что касается усиления состава, то клуб ищет центрального и левого защитников, опорного хавбека и вингера.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей Кайо Сперцян Эдуард Ленини Кевин
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1680881226
Але Сережа, а как же свои уже не тянут и Сафонов уже в гнилущнике
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ScarlettOgusania
1680883453
с такими трансферами быки собрались в ФНЛ)
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Опорник84
1680885108
Галицкий в Краснодаре уважаемый человек.Но денег не хватает , когда сеть магазинов Магнит отжали. Вот и приходится продавать лучших.
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portero
1680886074
Для чего закупали иносранцев пачками???? Кто-то удачно получает хорошие проценты от объёма сделок.... Странная стратегия клуба, как бы всё не вмерло потихоньку, помощники выбраны явно жадные и их интересует личный доход и большое количество сделок....
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