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    Лещук упрекнул Йокановича в неуважении

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что он недоволен, как попрощался с командой бывший главный тренер Славиша Йоканович.

    «Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушeл. С нами никто не общался. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу».

    Это неуважение к игрокам – мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам», – сказал Лещук.

    • Серб был в «Динамо» с лета.
    • До конца сезона Йокановича сменил Павел Алпатов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.05.2023 20:06
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