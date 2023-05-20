Лещук упрекнул Йокановича в неуважении

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что он недоволен, как попрощался с командой бывший главный тренер Славиша Йоканович.

«Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушeл. С нами никто не общался. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу».

Это неуважение к игрокам – мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам», – сказал Лещук.