«Не хочу никак объяснять ситуацию»: Йоканович – об уходе из «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович отказался комментировать свое увольнение из московского клуба.

«Спасибо футбольному клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касаемые моей работы в России.

Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», – сказал Йоканович.