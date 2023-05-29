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    • «Не хочу никак объяснять ситуацию»: Йоканович – об уходе из «Динамо»

    «Не хочу никак объяснять ситуацию»: Йоканович – об уходе из «Динамо»

    Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович отказался комментировать свое увольнение из московского клуба.

    «Спасибо футбольному клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касаемые моей работы в России.

    Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», – сказал Йоканович.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 29 туров.
    • Тренера уволили после домашнего разгромного поражения от «Ахмата» (0:3).
    • Йоканович возглавлял команду с лета 2022 года – тогда он сменил Сандро Шварца.

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    Источник: Sport24

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