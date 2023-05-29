«Не хочу никак объяснять ситуацию»: Йоканович – об уходе из «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович отказался комментировать свое увольнение из московского клуба.
«Спасибо футбольному клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касаемые моей работы в России.
Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», – сказал Йоканович.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 29 туров.
- Тренера уволили после домашнего разгромного поражения от «Ахмата» (0:3).
- Йоканович возглавлял команду с лета 2022 года – тогда он сменил Сандро Шварца.
Источник: Sport24