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    Славиша Йоканович - статистика

    Тренер
    Имя Славиша
    Фамилия Йоканович
    Команда Динамо
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 16 августа 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Зенит 1(4) : 1(5) Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала
    18.03.2023 Урал 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 Динамо 0 : 2 Сочи Россия. Премьер-лига, 21 тур
    04.04.2023 Динамо 0(1) : 0(4) Акрон Россия. Кубок, 1/2 финала
    08.04.2023 Спартак 3 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2023 Динамо 3 : 3 Оренбург
    12.02.2023 Динамо 4 : 2 Химки
    15.02.2023 ЦСКА 2 : 1 Динамо
    06.02.2023 Динамо 4 : 1 Енисей
    15.02.2023 Динамо 3 : 2 Алания
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