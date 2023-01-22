Славиша Йоканович - статистика
Тренер
|Имя
|Славиша
|Фамилия
|Йоканович
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|16 августа 1968
|Имя
|Славиша
|Фамилия
|Йоканович
|Команда
|Динамо
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|16 августа 1968
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Зенит
|1(4) : 1(5)
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|18.03.2023
|Урал
|0 : 1
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|01.04.2023
|Динамо
|0 : 2
|Сочи
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|04.04.2023
|Динамо
|0(1) : 0(4)
|Акрон
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|08.04.2023
|Спартак
|3 : 3
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 22 тур