- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 21 февраля
- 22:41 В полиции Швейцарии сообщили, что найти напавших на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» будет почти невозможно 1
- 11:27 Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» принял извинения «Базеля» и рассказал, что напишет клубу в ответном письме
- 20 февраля
- 15:06 «Базель» извинился перед сыном пресс-атташе тульского «Арсенала», которого избили фанаты 2
- 13:27 В «Базеле» заявили, что нападение фанатов на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» не связано с русским языком 1
- 12:40 «Ты почему по-русски разговариваешь?». На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали на матче «Базеля» 5
- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 15 февраля
- 08:26 Экс-тренер «Базеля»: «У Чалова есть все качества, чтобы играть в Европе»
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 19 октября 2022
- 08:39 Титов: «Аренда в Швейцарию не прошла для Чалова даром»
- 25 сентября 2022
- 13:07 «Ты уходишь в другой мир». Зидан – завершившему карьеру Федереру 1
- 16 сентября 2022
- 12:25 Модрич отреагировал на уход Федерера из тенниса
- 11:02 Месси обратился к Федереру. Теннисист объявил о завершении карьеры
- 10 сентября 2022
- 19:29 Текст Этим летом Чалов мог вернуться в «Базель»: не получилось – и он снова сияет в ЦСКА 4
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 00:55 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 1
- 22 июля 2022
- 12:55 «Больше в Германию не ездили!» Чалов вспомнил крупный штраф в Швейцарии 6
- 10:18 Чалов: «Что могу сказать об Абаскале? В «Базеле» я при нем перестал играть» 5
- 08:59 Чалов рассказал, во сколько раз упала его зарплата при переходе из ЦСКА в «Базель» 4
- 07:47 Чалов хотел остаться в «Базеле»: «Мечтаю играть в Европе, но ЦСКА меня не отпустит» 2
- 00:42 Чалов сравнил уровень чемпионатов России и Швейцарии 3
- 15 июля 2022
- 11:59 Федотов не отпустит Чалова в «Базель»: «ЦСКА без него никуда, он нам очень нужен» 2
- 11 июля 2022
- 18:09 В «Базеле» оценили вероятность возвращения Чалова из ЦСКА 2
- 5 июля 2022
- 15:27 В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе Ордеца
- 00:06 Ордец может приостановить контракт с «Динамо» и уйти в «Базель» 4
- 4 июля 2022
- 21:14 В ЦСКА назвали условие для возвращения Чалова в «Базель» 4
- 17:01 «Базель» надеется вернуть Чалова из ЦСКА: «Федор отлично интегрировался» 2
- 08:16 Чалов охарактеризовал Абаскаля. Они вместе работали в «Базеле» 2