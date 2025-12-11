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Швейцария. Суперлига
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Базель
€ 26 млн
Базель
Базель
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Сайт:
http://www.fcb.ch/
Тренер:
Штефан Лихтштайнер
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Статистика
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Расписание
Таблица
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Стадион, где Россия прошла Нидерланды на Евро-2008, едва не сгорел
12 апреля
1
Трансляция
«Базель» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе»
25 января
2
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Трансляция
«Зальцбург» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Стало известно, будет ли ЦСКА покупать Данильюка
20 января
Челестини предложил экс-игрока «Реала» и «Баварии» на замену Дивееву
19 января
3
Трансляция
«Базель» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Базель» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.70
2025.12.10 16:40
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
«Генк» – «Базель»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.6
2025.11.26 09:57
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
«Базель» – ФКСБ: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.9
2025.11.05 10:06
Челестини рассказал, как его убедили возглавить ЦСКА
2025.10.28 22:50
3
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Трансляция
«Лион» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025
2025.10.23 18:35
Трансляция
«Базель» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Базель» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.00
2025.10.01 10:43
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
«Фрайбург» – «Базель»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.09.23 09:25
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26
2025.08.29 00:48
Трансляция
«Копенгаген» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:50
«Копенгаген» – «Базель»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.26 08:31
Трансляция
«Базель» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
2025.08.20 20:50
«Базель» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 6.50
2025.08.20 07:58
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
2025.08.13 01:07
2
Реакция Пономарева на возможное назначение Челестини в ЦСКА
2025.06.15 17:59
4
Фото
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
2024.08.16 16:32
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5
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