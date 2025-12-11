11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Базель
Базель
3-4-1-2
1
Хитц
24
Данильюк
18
Аджетей
6
Цунемото
31
Шмид
22
Леруа
14
5
10
Шакири
27
Отеле
9
Траоре
4-1-1-1-3
40
Бизот
2
Кэш
2
Конса
3
Линделеф
3
Динь
24
Онана
26
Богарде
19
Санчо
29
Гессан
10
Буэндия
18
Мален
14
8
Куандреди
8
Куандреди
14
27
Отеле
19
19
27
Отеле
9
Траоре
21
Салах
21
Салах
9
Траоре
10
Шакири
23
Айети
23
Айети
10
Шакири
22
Леруа
17
Брошински
17
Брошински
22
Леруа
24
Онана
44
Камара
44
Камара
24
Онана
18
Мален
7
МакГинн
7
МакГинн
18
Мален
2
Кэш
8
Тилеманс
8
Тилеманс
2
Кэш
10
Буэндия
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Буэндия
19
Санчо
11
Уоткинс
11
Уоткинс
19
Санчо
Остались в запасе
Базель
Астон Вилла
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
39
Жуниор Зе
ЛВ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
95
Rhys Oakley
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
39
Жуниор Зе
ЛВ
Остались в запасе
95
Rhys Oakley
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Базель - Астон Вилла
2
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
7
1
Количество передач
396
537
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Базель» против «Астон Виллы», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Астон Вилла»
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Источник: «Бомбардир»