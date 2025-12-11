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  • «Базель» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Базель» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Базель
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
34' Ф. Данильюк
12' Э. Гессан 12' Э. Гессан 12' Э. Гессан 53' Ю. Тилеманс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
5
Метинью
ЦП
22
Лео Леруа
ЦП
14
Andrej Bacanin
ЦП
10
Джердан Шакири
(К) ПВ
9
Бени Траоре
ЦФ
27
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
(К) ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Базель
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
8
Коба Куандреди
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
21
Ибрахим Салах
ЛВ
39
Жуниор Зе
ЛВ
23
Албиан Айети
ЦФ
17
Мориц Брошински
ЦФ
Астон Вилла
95
Rhys Oakley
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
44
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
53
George Hemmings
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
3-4-1-2
1
Хитц
24
Данильюк
18
Аджетей
6
Цунемото
31
Шмид
22
Леруа
14
5
10
Шакири
27
Отеле
9
Траоре
4-1-1-1-3
40
Бизот
2
Кэш
2
Конса
3
Линделеф
3
Динь
24
Онана
26
Богарде
19
Санчо
29
Гессан
10
Буэндия
18
Мален
14
8
Куандреди
8
Куандреди
14
27
Отеле
19
19
27
Отеле
9
Траоре
21
Салах
21
Салах
9
Траоре
10
Шакири
23
Айети
23
Айети
10
Шакири
22
Леруа
17
Брошински
17
Брошински
22
Леруа
24
Онана
44
Камара
44
Камара
24
Онана
18
Мален
7
МакГинн
7
МакГинн
18
Мален
2
Кэш
8
Тилеманс
8
Тилеманс
2
Кэш
10
Буэндия
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Буэндия
19
Санчо
11
Уоткинс
11
Уоткинс
19
Санчо
Остались в запасе
Базель
Астон Вилла
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
39
Жуниор Зе
ЛВ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
95
Rhys Oakley
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
39
Жуниор Зе
ЛВ
Остались в запасе
95
Rhys Oakley
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
53
George Hemmings
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Базель - Астон Вилла
2
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
7
1
Количество передач
396
537
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Базель» против «Астон Виллы», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Базель»«Астон Вилла»

«Базель» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Астон Вилла Базель
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