Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал выход в финал Лиги Европы.

В полуфинале «Астон Вилла» с общим счетом 4:1 прошла «Ноттингем Форест».

В финале турнира команда сыграет с «Фрайбургом».

Эмери в шестой раз за карьеру вышел в финал ЛЕ. В четырех из пяти предыдущих финалов его команды побеждали.

«Это был особенный день. Болельщики сразу почувствовали это и создали невероятную атмосферу. Они словно играли вместе с нами, передавая команде свою энергию и желание побеждать. В таком турнире успех приходит только тогда, когда ты показываешь это на поле, и сегодня мы сделали именно это.

Футболисты великолепно отреагировали на происходящее. По ходу матча мы прибавляли и исправляли те моменты, которые раньше получались не лучшим образом – особенно это касается единоборств.

Когда мы владели инициативой, нужно было действовать хладнокровнее и эффективнее. После первой встречи мы много работали над этими аспектами, и сегодня это принесло результат.

Для нас особенное событие – сыграть в финале в Стамбуле. Мы можем гордиться тем, каким образом туда вышли», – сказал Эмери.