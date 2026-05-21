  • Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы

Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы

Сегодня, 10:09
1

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер подвел итоги финала Лиги Европы с «Астон Виллой» (0:3).

«Поздравляю «Астон Виллу» – они великолепно провели весь сезон. Обе команды с самого начала боролись очень упорно, и, кроме одного момента у Роджерса, ни одна из команд практически ничего не создала.

Мы знали, что стандарты сыграют ключевую роль, и, по сути, именно мы создали первый такой момент, но затем пропустили после идеально разыгранной ситуации. В такие моменты нужно сохранять спокойствие, но затем пришел второй гол, и после этого нам стало очень тяжело. Один гол превратился в два, два – в три.

Даже при счете 0:2 ситуацию еще можно было спасти, и мы верили, что способны все изменить. Но «Астон Вилла» действует очень профессионально – они ничего тебе не позволяют. Против такой команды нужно играть идеально. Конечно, нам очень грустно, но мы можем извлечь урок из этого опыта и стать сильнее. Мы знаем, на что способны. Этот матч сделает нас лучше», – сказал Шустер.

Комментарии (1)
kriknutaew
1779348758
