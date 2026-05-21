Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»

Вратарь «Урала» Александр Селихов высказался о голе в его ворота в домашнем стыковом матче с «Динамо Мх» (0:1).
– По поводу гола – я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол.
– А как вам показалось в моменте: мяч пересек линию ворот или нет?
– Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один – это наш колхоз.
- Единственный гол на 5‑й минуте забил Миро.
- Главный судья Антон Фролов прибег к помощи ВАР, чтобы определить пересек ли мяч полностью линию ворот, и засчитал их взятие.
- Ответный матч пройдет 23 мая в Каспийске.
