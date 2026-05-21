Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»

Сегодня, 09:42
8

Вратарь «Урала» Александр Селихов высказался о голе в его ворота в домашнем стыковом матче с «Динамо Мх» (0:1).

– По поводу гола – я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол.

– А как вам показалось в моменте: мяч пересек линию ворот или нет?

– Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один – это наш колхоз.

  • Единственный гол на 5‑й минуте забил Миро.
  • Главный судья Антон Фролов прибег к помощи ВАР, чтобы определить пересек ли мяч полностью линию ворот, и засчитал их взятие.
  • Ответный матч пройдет 23 мая в Каспийске.

Источник: «Матч ТВ»
Good_win_ФКСМ
1779347406
значит, не хотят видеть Урал в РПЛ ...
zigbert
1779348676
Очень сложно определить,был ли гол? Слишком неудобное расположение камеры. А ВАР скорей всего отсутствовал.
kriknutaew
1779348765
Павелий
1779350076
Пока в Урале есть власть г-на Иванова, ничего путного не получится.
Бумбраш
1779357158
Платишь определенную сумму и видишь гол,все просто
Бумбраш
1779359042
Это газовый колхоз
R_a_i_n
1779364240
Ни один повтор четко не показал, что мяч пересёк линию. Соответственно и гола нет.
