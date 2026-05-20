Евсеев прокомментировал спорный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев ответил на вопросы после первого переходного матча за право выступать в РПЛ против «Урала».

Махачкалинцы выиграли в Екатеринбурге со счетом 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте забил Миро.

Есть вероятность, что мяч не пересек линию ворот.

Ответная встреча в Каспийске пройдет в субботу, 23 мая.

– Равная игра, особо моментов не было. Это стыки, поэтому ответственность велика, есть нервозность.

Нам удалось забить, а сопернику нет. Еще есть вторая игра и ничего не решено. Также сложно, также надо будет терпеть и играть на победу.

– Как оцените шансы в ответной игре?

– Равные шансы у каждой команды. Во второй игре они будут равны.

– Что скажете про ваш гол?

– Я не видел эпизод, вы знаете где я стою? Повторы не пересматривал. У нас судьи есть, есть ВАР. Что‑то они увидели.

Борьба за выживание сложнее, чем за первое место у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге.