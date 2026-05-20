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Реакция Аршавина на чемпионство «Арсенала»

20 мая, 19:52

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на чемпионство лондонского клуба.

«Арсенал» заслуженно стал чемпионом, почти с самого начала он лидировал. Когда в 3-м туре видел матч «Ливерпуль» – «Арсенал» (1:0), ливерпульцы выиграли, но всe равно создалось впечатление, что «Арсенал» может побороться. Потому что очень надeжно играли в обороне в том матче. И вообще ощущение было совсем другое, нежели год назад, когда до этого 2:2 сыграли с «Ливерпулем». Молодцы.

У «Арсенала» очень глубокий состав, даже не сказать, что кто-то один тащил, в разных периодах были свои герои. Но и чемпионство очень значимо. Насколько – можно только ощутить, побывав в Лондоне, поговорив с болельщиками, но я пока этого не сделал, и не знаю, сумею ли добраться до Лондона в ближайшее время. Поздравляю Микеля Артету, он большой молодец», – сказал Аршавин.

  • В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
  • Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.
  • Для них это первый титул с 2004 года.
  • Аршавин выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.

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Источник: ТАСС
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей
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