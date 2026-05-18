Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

55-летний испанец провeл в клубе десять лет и завоевал за это время 20 трофеев. Под руководством Гвардиолы «Ман Сити» шесть раз выиграл Премьер-лигу – в том числе четыре титула подряд – и впервые в истории клуба победил в Лиге чемпионов.

Ожидается, что об уходе Гвардиолы объявят в воскресенье, перед заключительным матчем сезона против «Астон Виллы». В понедельник в Манчестере запланирован чемпионский парад на открытом автобусе: он стартует в Северном квартале города в 16:00 и финиширует у стадиона «Этихад» у входа имени Колина Белла.

У Гвардиолы остаeтся ещe год по контракту, и он может продолжить работу в структуре клуба в другой должности.