«Манчестер Сити» попробует сохранить хавбека, на которого претендовал «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри близок к продлению контракта с клубом.
«Горожане» вели переговоры о новом соглашении с испанцем в течение нескольких недель. Теперь они готовы ускорить процесс, чтобы удержать его как минимум еще на год.
«Реал», который интересовался Родри, пока не предпринял никаких официальных шагов для его трансфера.
- Нынешний договор игрока с «Манчестер Сити» рассчитан сроком до середины 2027 года.
- В этом сезоне 29-летний хавбек провел за английский клуб 31 матч, забил 2 гола.
