«Манчестер Сити» попробует сохранить хавбека, на которого претендовал «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри близок к продлению контракта с клубом.

«Горожане» вели переговоры о новом соглашении с испанцем в течение нескольких недель. Теперь они готовы ускорить процесс, чтобы удержать его как минимум еще на год.

«Реал», который интересовался Родри, пока не предпринял никаких официальных шагов для его трансфера.