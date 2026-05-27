Холанд попрощался с Гвардиолой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал заявление об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

«Тренер, который никогда не переставал учить. Это звучит безумно, но вы сделали величие чем-то привычным.

Даже после хет-триков, побед и трофеев всегда находился новый урок, новый вызов и новый уровень, которого нужно было достичь. Этот менталитет навсегда изменил клуб – и изменил меня тоже.

Работать с лучшим было честью всей жизни. Спасибо за все, босс», – написал Холанд в соцсетях.