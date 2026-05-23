Назван игрок сезона АПЛ – он не из «Арсенала»

Бруну Фернандеш, полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед», признан лучшим футболистом сезона в АПЛ.
Португалец получил награду по итогам голосования, в котором участвовали болельщики и эксперты.
У 31-летнего Бруну в сезоне АПЛ 34 матча, восемь голов, 20 ассистов.
- Хавбек выступает за манкунианцев с января 2020 года, когда перешел из лиссабонского «Спортинга».
- За это время Фернандеш забил более 90 голов и отдал свыше 80 голевых передач во всех турнирах.
- В прошлом сезоне он также стал обладателем награды сэра Мэтта Басби как лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков клуба.
