Гвардиола жалеет только об одном решении в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о единственном решении в клубе, о котором он жалеет.
«Хочу признаться кое в чeм, я жалею лишь об одном – я не дал Джо Харту шанса проявить себя, доказать, насколько он хороший вратарь. Сейчас я думаю, что сказал бы: «Хорошо, Джо. Давай попробуем поработать вместе? Если не получится, то ладно, мы попробовали».
Иногда я принимаю решения, которые недостаточно справедливы», – сказал Пеп Sky Sports.
- За 10 лет во главе команды Гвардиола завоевал 20 трофеев.
- Его, вероятнее всего, заменит Энцо Мареска.
- Итальянец ранее входил в штаб Пепа в «Сити».
Источник: «Чемпионат»