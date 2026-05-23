Гвардиола жалеет только об одном решении в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о единственном решении в клубе, о котором он жалеет.

«Хочу признаться кое в чeм, я жалею лишь об одном – я не дал Джо Харту шанса проявить себя, доказать, насколько он хороший вратарь. Сейчас я думаю, что сказал бы: «Хорошо, Джо. Давай попробуем поработать вместе? Если не получится, то ладно, мы попробовали».

Иногда я принимаю решения, которые недостаточно справедливы», – сказал Пеп Sky Sports.