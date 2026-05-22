Раскрыта новая работа Гвардиолы

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», продолжит работу в структуре City Football Group после завершения тренерской карьеры в клубе.

Сегодня «горожане» официально объявили, что 55-летний каталонец покинет пост по окончании сезона.

За 10 лет во главе команды Гвардиола завоевал 20 трофеев.

Его, вероятнее всего, заменит Энцо Мареска.

Новая должность испанского специалиста – глобальный амбассадор City Football Group. В его обязанности войдут технические консультации клубам холдинга, участие в конкретных проектах и взаимодействие со сторонними организациями.

Помимо «Манчестер Сити», в City Football Group входят еще 10 команд: «Баия» (Бразилия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Шэньчжэнь Пэн Сити» (Китай) и «Палермо» (Италия).