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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
€ 65 млн
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
МЛС 2026
Стадион:
Янки Стэдиум
Сайт:
http://www.nycfc.com/
Тренер:
Ник Кашинг
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Статистика Миранчука в матче с «Нью-Йорк Сити»
2025.03.30 11:09
1-й гол Миранчука в сезоне помог «Атланте» победить «Нью-Йорк Сити» (4:3)
2025.03.30 08:13
1
Месси и Суареса оштрафовали после матча МЛС, они хватали соперников за горло
2025.02.26 08:45
1
Фото
Месси обругал судью после матча МЛС
2025.02.23 14:41
Трансляция
«Интер» Майами – «Нью-Йорк Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025
2025.02.23 02:20
«Манчестер Сити» показал второй результат в истории по тратам в зимнее трансферное окно
2025.02.04 10:25
Вилья прокомментировал получение Родри «Золотого мяча»
2025.01.07 01:01
Трансляция
«Нью-Йорк Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
2024.09.21 19:50
МЛС. Суарес помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Сити» (1:1)
2024.03.31 09:10
Мексиканский клуб упомянул Геббельса, критикуя судейство: пришлось удалять пост и извиняться
2023.07.25 16:32
«Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала»
2023.07.21 18:12
ЦСКА согласовал контракт с Мединой («Чемпионат»)
2022.01.04 17:36
7
ЦСКА устно договорился с Мединой о контракте до 2025 года (Сезар Луис Мерло)
2021.12.31 10:43
6
Отец Медины: «Вариант с трансфером Хесуса в Россию более вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном»
2021.12.29 19:13
3
Медину из «Нью-Йорк Сити» не устроила зарплата в 650 тысяч, предложенная ЦСКА. Он станет свободным агентом в январе
2021.12.29 14:14
5
«Краснодар» готов заплатить 10 миллионов за лучшего бомбардира МЛС Кастельяноса
2021.12.17 08:28
4
Видео
Тренер «Нью-Йорк Сити» Дейла разделся до трусов в честь победы в МЛС
2021.12.12 10:48
4
«Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт на два года. В нем лично заинтересован Гвардиола
2021.05.31 16:59
2
Видео
МЛС. Гол Нани из-за пределов штрафной помог «Орландо» сыграть вничью с «Нью-Йорк Сити»
2021.05.09 09:58
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
2020.09.03 16:47
5
Журналист Палмери: «Сити» предложил Месси пятилетний контракт на 500 миллионов евро
2020.08.30 20:58
15
ESPN: «Сити» хочет предложить Месси контракт с пунктом о переходе в «Нью-Йорк Сити»
2020.08.26 16:51
1
Daily Mail: Вилью обвинили в сексуальных домогательствах
2020.07.22 12:40
9
Фото
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
2020.07.10 08:32
10
«Нью-Йорк Сити» выступит вместо «Спартака» на Florida Cup
2019.11.21 07:17
1
Ибрагимович, Вела, Моралес – в символической сборной МЛС 2019 года
2019.10.28 22:55
Видео
Ибрагимович получил дисквалификацию на 2 матча в МЛС
2019.05.18 07:59
3
1
2
3
4
5
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