«Краснодар» готов заплатить 10 миллионов за лучшего бомбардира МЛС Кастельяноса

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос может перейти в «Краснодар».
По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, американский клуб обещал отпустить 23-летнего аргентинца, если за него предложат 10 миллионов долларов. Такую сумму готовы заплатить «Краснодар» и «Бешикташ».
- В прошлом сезоне Кастельянос забил 22 мяча и сделал 8 ассистов в 36 матчах за клуб.
- Он стал лучшим бомбардиром МЛС.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: твиттер Сезара Луиса Мерло
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