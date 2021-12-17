«Краснодар» готов заплатить 10 миллионов за лучшего бомбардира МЛС Кастельяноса

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос может перейти в «Краснодар».

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, американский клуб обещал отпустить 23-летнего аргентинца, если за него предложат 10 миллионов долларов. Такую сумму готовы заплатить «Краснодар» и «Бешикташ».