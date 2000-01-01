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    «Краснодар» готов заплатить 10 миллионов за лучшего бомбардира МЛС Кастельяноса

    Нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос может перейти в «Краснодар».

    По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, американский клуб клуб обещал отпустить 23-летнего аргентинца в другой клуб, если за него предложат 10 миллионов долларов. Такую сумму готовы заплатить «Краснодар» и «Бешикташ».

    • В прошлом сезоне Кастельянос забил 22 мяча и сделал 8 ассистов в 36 матчах за клуб.
    • Он стал лучшим бомбардиром МЛС.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Сезара Луиса Мерло

    Спортивный журналист TyC Sports. Аудитория в твиттере - более 122 тысяч подписчиков.

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