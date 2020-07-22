Daily Mail: Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья обвинен в сексуальных домогательствах.

О домогательствах со стороны спортсмена в твиттере написала девушка под именем Skyler B.

«Я подвергалась домогательствам в «Нью-Йорк Сити». Это было настолько неприятно, что теперь меня пугает даже мысль о профессиональном спорте.

Они разрушили мои мечты. Я наивно верила, что получаю шанс всей жизни, когда попала на стажировку в клуб.

Что из этого вышло? Давид Вилья трогал меня каждый чертов день, а мои боссы лишь смеялись. Женщины, которым хватает храбрости рассказывать свои истории, – мои герои.

Они постоянно говорили мне, что я ужасно отношусь к этой работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать.

Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение!» – написала девушка.