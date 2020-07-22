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Daily Mail: Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

22 июля 2020, 12:40
9

Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья обвинен в сексуальных домогательствах.

О домогательствах со стороны спортсмена в твиттере написала девушка под именем Skyler B.

«Я подвергалась домогательствам в «Нью-Йорк Сити». Это было настолько неприятно, что теперь меня пугает даже мысль о профессиональном спорте.

Они разрушили мои мечты. Я наивно верила, что получаю шанс всей жизни, когда попала на стажировку в клуб.

Что из этого вышло? Давид Вилья трогал меня каждый чертов день, а мои боссы лишь смеялись. Женщины, которым хватает храбрости рассказывать свои истории, – мои герои.

Они постоянно говорили мне, что я ужасно отношусь к этой работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать.

Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение!» – написала девушка.

  • Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год.

Источник: Daily Mail
США. МЛС Нью-Йорк Сити Испания Вилья Давид
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1595411035
Писец 2 года прошло
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Cules2013
1595412875
Вот уж кого-кого, а Вилью обвинять смешно) Совсем там уже в неадекват ушли. И как обычно, спустя минимум пару лет мы вспоминаем. Денег на отдых на Мальдивах вдруг не хватило? На карантине кошелёк опустел, нужны новые источники доходов?
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Viper for CSKA
1595414356
Если сразу не сказала, значит не так уж и напрягало. Да и вообще не удивлюсь, что всё было в точности наоборот. Все мы знаем, сколько женщин готовы свои "навыки" для карьерного роста использовать. А, если вдруг такие чего-то не получат, то всех без исключения обольют помоями, чтобы ещё компенсацию выбить. Несомненно домогательства имеют место, и это проблема, но тут прошло два года, и она неожиданно решила "раскрыть душу" на фоне подъёма этой темы в США (к примеру, в американском и британском рестлинге месяц назад просто буря обвинений в домогательствах пролетела, куча мужиков уволены на основании обвинений в неких домогательствах много лет назад). Кризис, деньги всем нужны, самое время богатенького раскрутить, "спасти" от репутационных потерь. Именно из-за потока таких "неожиданных" и доисторических случаев реальные жертвы домогательств и изнасилований остаются неуслышанными и встречают пренебрежение.
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oyabun
1595416048
Модная сейчас на Западе тема Харасмента. Причем доказательств домогательства мужика как правило не надо. Достаточно "жертве" просто заявить что дескать было и всё! Уже автоматически виновен.
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Урия Гип 2
1595431347
Бабы совсем обнаглели.
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Oldtrafford83
1595434720
Видать жить не на что, бедолага))
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