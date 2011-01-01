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    Daily Mail: Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

    Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья обвинен в сексуальных домогательствах.

    О домогательствах со стороны спортсмена в твиттере написала девушка под именем Skyler B.

    «Я подвергалась домогательствам в «Нью-Йорк Сити». Это было настолько неприятно, что теперь меня пугает даже мысль о профессиональном спорте.

    Они разрушили мои мечты. Я наивно верила, что получаю шанс всей жизни, когда попала на стажировку в клуб.

    Что из этого вышло? Давид Вилья трогал меня каждый чертов день, а мои боссы лишь смеялись. Женщины, которым хватает храбрости рассказывать свои истории, – мои герои.

    Они постоянно говорили мне, что я ужасно отношусь к этой работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать.

    Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение!» – написала девушка.

    • Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год.

    Источник: Daily Mail

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      Skull_Boy 19 минут назад

      Писец 2 года прошло

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