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Давид Вилья
Давид Вилья
Завершил карьеру
3 декабря 1981 (44), Лангрео
#7 | Нападающий
175 см | 69 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Вилья прокомментировал получение Родри «Золотого мяча»
2025.01.07 01:01
Вилья назвал двух игроков, заслуживших «Золотой мяч» в 2024 году
2024.09.18 19:30
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
Видео
«Продолжайте развивать футбол в России». Вилья поздравил «Сочи» с днем рождения
2021.07.04 09:15
7
Суарес вошел в топ-5 лучших бомбардиров Примеры в 21-м веке
2021.02.01 11:34
Daily Mail: Вилью обвинили в сексуальных домогательствах
2020.07.22 12:40
9
Вилья: «Реал» делал предложение «Валенсии». Я ответил, что уйду, когда клуб сможет меня отпустить»
2020.04.28 16:41
Уткин – о завершившем карьеру Вилье: «Удивительный типаж гениально одаренного бомбардира, способного играть далеко от голов»
2020.01.02 16:47
2
Кубок Японии. «Виссел Кобэ» победил в финале; Вилья, Иньеста, Подольски сыграли
2020.01.01 22:55
4
Фото
«Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель». «Зенит» обратился к Вилье
2019.11.13 17:57
5
Экс-форвард сборной Испании Вилья анонсировал завершение карьеры
2019.11.13 10:29
4
Вилья: «Руководство «Атлетико» уверено в целесообразности покупки Фелиша»
2019.07.09 23:48
Торрес проведет последний матч в карьере 23 августа. Соперник – «Виссел Кобэ», за который играют Иньеста и Вилья
2019.06.23 12:29
Аспас повторил достижение Вильи 9-летней давности
2019.05.19 11:17
Дебютный гол Вильи в Японии стал победным в матче против команды Торреса
2019.03.02 16:54
1
Фото
Японский «Виссел Кобэ» представил Вилью
2018.12.02 06:40
1
Видео
Вилья объявил о переходе в «Виссел Кобэ». Испанец стал одноклубником Иньесты
2018.12.01 11:29
4
Cuatro: Вилья перейдет в «Виссел Кобэ», где играет Иньеста
2018.11.30 19:36
Видео
МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» выйти в четвертьфинал турнира
2018.11.01 06:45
1
МЛС. Вилья принес победу «Нью-Йорк Сити» над командой Швайнштайгера
2018.09.27 06:16
1
Видео
Вилья на 86 минуте забил со штрафного команде Руни и принес «Нью-Йорк Сити» ничью
2018.09.09 08:55
Видео
МЛС. Вилья не помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд»
2018.09.06 06:45
Вилья: «У сборной России есть возможность достойно выступить на чемпионате мира-2018»
2018.05.17 23:52
8
Фото
Вилья отметил свой 400-й гол в карьере
2018.05.11 06:54
5
Видео
Вилья забил 400-й гол в карьере
2018.04.30 06:06
3
Вилья не планирует возвращаться в Европу
2017.11.21 09:30
Лопетеги – об отсутствии Косты в сборной: «Ждем его с января, как начнет играть за «Атлетико»
2017.11.04 18:20
Дембеле не пропустил ни одного матча «Барселоны» с сезона-2003/04
2017.09.05 09:36
2
Вилья получил повреждение на тренировке сборной Испании
2017.09.03 18:06
Вилья считает, что Асенсио уже заслужил место в основе сборной Испании
2017.08.30 01:16
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